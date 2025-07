La confessione in tv su Gigi D’Alessio e un rapporto mai venuto a galla prima di ora: parla Barbara Matera a ‘Storie di donne al bivio’.

Il nome di Gigi D’Alessio è sempre tra quelli maggiormente chiacchierati sia in ambito musicale che in generale nel mondo del gossip. In questo senso, dopo la nuova avventura imprenditoriale dell’artista napoletano, ecco venire a galla una storia rimasta, fino ad oggi, segreta, quella con la nota Barbara Matera. A raccontare tutto è stata la diretta interessata.

Barbara Matera racconta gli step della sua carriera

Interessantissima intervista da parte di Barbara Matera, ospite di Monica Setta nella puntata del 9 luglio di Storie di donne al bivio, alle 23.15 su Rai 2. Diversi i temi affrontati dall’ex europarlamentare di Forza Italia che ha avuto modo di raccontare alcuni aspetti sulla sua carriera che l’ha vista passare, appunto, dal ruolo di annunciatrice Rai, fino alla politica.

Barbara Matera – www.donnaglamour.it

“Ho cominciato come annunciatrice Rai. Poi Silvio Berlusconi mi ha voluta in politica ed è stata un’esperienza stupenda”, ha raccontato la donna. “Avevo appena ventitre anni quando sono arrivata al Parlamento Europeo. Ora quella fase si è chiusa, lavoro nella comunicazione e mi dedico a mia figlia Diletta”, ha aggiunto ancora la Matera.

La storia con Gigi D’Alessio

A prendersi la scena nel corso dell’intervista anche la speciale simpatia, probabilmente a tutti gli effetti una storia, che la Matera ha avuto con Gigi D’Alessio: “Ma Gigi non l’ho mai scordato”, ha dichiarato la donna. “Ho conosciuto Gigi D’Alessio per caso, ma subito è nata tra noi una grande simpatia che si è trasformata in qualcosa di più. Non è durata molto, ma è un sentimento rimasto nel mio cuore perché lui è una persona speciale”, ha spiegato ancora l’ex europarlamentare nel salotto di Monica Setta evidenziando quindi una presunta storia con il noto cantautore.