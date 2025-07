Momenti di grande gioia per Natalia Paragoni e Andrea Zelletta in occasione del 32esimo compleanno del ragazzo ma un dettaglio fa discutere.

Qualche settimana fa aveva destato alcuni tristi sospetti una specie di confessione amara di Natalia Paragoni che, adesso, è tornata a far parlare, per fortuna, per argomenti di ben altro tenore emotivo. La ragazza, infatti, ha celebrato con entusiasmo e stile il 32esimo compleanno del suo compagno, Andrea Zelletta andando a far discutere per un particolare dettaglio.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta: l’amore e il compleanno

Da quando si sono conosciuti a Uomini e Donne, ormai diversi anni fa, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno avuto modo di entrare nel cuore dei telespettatori e dei fan social condividendo con loro diversi momenti belli e altri più delicati. In generale, i due hanno scelto di condividere molti aspetti delle loro giornate come la nascita di Ginevra, nel luglio del 2023.

Natalia Paragoni – www.donnaglamour.it

Ora è stato il tempo del compleanno di Andrea, raccontato con alcune stories social su Instagram e festeggiato in grande stile con una serata memorabile con amici e tra risate e mille emozioni. Tra i dettagli notati, però, ce ne è stato anche un molto “discusso”.

La scritta sulla torta fa discutere

Dando uno sguardo alle stories Instagram di Zelletta, infatti, è stato possibile vedere la torta a lui dedicata che aveva una scritta molto particolare: “Tanti auguri bu**hinaro“. Una frase spiritosa, forse anche irriverente, che ha generato un piccolo scossone nel gossip, dividendo l’opinione pubblica. Alcuni hanno trovato il termine scherzoso e affettuoso, un modo originale di festeggiare, altri lo hanno percepito come insolito, quasi provocatorio.

Ad ogni modo, l’importante è che il festeggiato abbia gradito come confermato dal suo stesso ringraziamento: “Grazie per sorprendermi sempre amore mio, vi amo”. Un pensiero che ha messo a tacere ogni polemica.