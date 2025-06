Antonella Clerici critica l’estate sui social e scatena la polemica: pioggia di commenti tra ironia e indignazione.

L’estate o si ama o si odia, e Antonella Clerici non ha dubbi: prova un profondo odio verso la stagione estiva. A rivelarlo è stata la stessa conduttrice attraverso un post social pubblicato su X (ex Twitter). Tuttavia, nessuno si sarebbe aspettato che uno sfogo ironico come quello fatto dal celebre volto Rai si sarebbe trasformato in una polemica. Ma scopriamo che cosa è successo e quali sono state le parole di Antonella Clerici.

Antonella Clerici: “Odio l’estate”

In un post pubblicato sul suo profilo X, la conduttrice televisiva scrive: “Odio l’estate, il caldo, i vestiti appiccicati alla pelle, il sudore che qualunque cosa indossi sembri una stracciona, l’aria condizionata che non funziona mai come la vorresti. Stagione terribile a meno che tu non abbia 20anni e sei in riva al mare“.

Un pensiero condiviso da molti, ma a qualcuno questo sfogo ha fatto storcere il naso.

La polemica esplosa sotto il post

Le parole di Antonella Clerici hanno subito scatenato una valanga di reazioni, in gran parte critiche.

Tra i commenti più duri, spiccano quelli che sottolineano la sua posizione privilegiata: “I soldi per andare in vacanza non ti mancano” scrive un utente, mentre un altro ironizza “Ti immagino nel tuo durissimo lavoro sotto al sole… ma mi faccia il piacere”.

Molti hanno accusato la conduttrice di mancanza di empatia nei confronti di chi affronta il caldo estivo senza comfort o possibilità economiche. Qualcuno ha suggerito ironicamente: “Vai in Norvegia, è fresca e interessante“. Non sono mancati anche utenti che hanno difeso la Clerici, ricordando che ognuno ha diritto a esprimere le proprie preferenze stagionali.