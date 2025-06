Anna Tatangelo sarebbe tornata single dopo aver annunciato la gravidanza: rumors sulla rottura con Giacomo Buttaroni.

Appena una settimana fa i fan di Anna Tatangelo sono rimasti sorpresi dall’inatteso annuncio della gravidanza fatto sui social, ma adesso è arrivata una nuova notizia bomba. Nelle ultime ore, infatti, ha preso a circolare lo scoop secondo cui la cantante sarebbe tornata single, a pochi mesi dalla nascita del suo secondogenito.

Ma scopriamo tutti i dettagli sul rumors che sta sconvolgendo i fan.

Anna Tatangelo rompe con Giacomo Buttaroni

Secondo le indiscrezioni che statnno facendo il giro del web, la cantante avrebbe già messo fine alla relazione con Giacomo Buttaroni, l’ex calciatore oggi allenatore, che fino a poco tempo fa sembrava essere il nuovo grande amore della sua vita.

L’indiscrezione è stata lanciata da Deianira Marzano, influencer esperta di gossip, secondo la quale la coppia si sarebbe separata prima ancora della nascita della bambina. La Marzano ha dichiarato che “La loro relazione non va” e che la crisi sarebbe ormai irreversibile.

Anna Tatangelo – www.donnaglamour.it

Nessuna conferma ufficiale è giunta da parte dei diretti interessati, ma la voce ha già fatto il giro del web.

La relazione tra Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni era stata tenuta lontana dai riflettori. Lo stesso fratello della cantante, Giuseppe Tatangelo, aveva espresso apprezzamento per la discrezione del compagno della sorella, e aveva dichiarato che l’assenza di esposizione mediatica era un punto a favore del loro legame. Giacomo era stato descritto come una persona “Solare, spontanea ed educata“, benvoluta anche dalla famiglia della cantante.

Rottura confermata? Anna non si sbilancia

Nonostante le voci insistenti, Anna Tatangelo non ha ancora commentato pubblicamente la presunta rottura. Tuttavia, secondo alcune fonti vicine all’artista, la cantante sarebbe serena e determinata a vivere la gravidanza con forza e positività, anche senza il supporto di un partner.

Nel frattempo, i fan restano in attesa di eventuali dichiarazioni ufficiali. Sarà proprio Anna a fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale? Non ci resta che attendere per scoprire come stanno realmente le cose.