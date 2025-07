Paolo Vallesi sorprende tutti all’Isola dei Famosi 2025 con una romantica proposta di matrimonio a Sara Flaherty.

La finale della diciannovesima edizione de L’Isola dei Famosi si è trasformata in un momento indimenticabile grazie a Paolo Vallesi. Il celebre cantautore, dopo essersi esibito con il brano inedito L’Isola, il mare e te, ispirato proprio alla sua avventura nel reality, ha sorpreso il pubblico con un gesto inaspettato che ha lasciato tutti senza parole.

L’Isola dei Famosi: il gesto romantico in diretta

Paolo Vallesi ha colto tutti di sorpresa inginocchiandosi davanti alla compagna Sara Flaherty per chiederle di sposarlo.

Qui il video dell’emozionante momento.

L’atmosfera, già carica di emozione, si è accesa ulteriormente sulle note di La forza della vita, uno dei successi più amati di Vallesi, portato a Sanremo nel 1992. Tra applausi fragorosi e lacrime di commozione, Sara ha risposto con un sì pieno di amore e ironia: “Che domande“.

“Sono emozionato come un bambino” ha confessato Vallesi subito dopo la proposta. “L’Isola dei Famosi ti porta a riflettere su ciò che è davvero essenziale. Io non sono una persona che ama esporre la propria vita privata, ma in quei momenti ho capito che volevo fare questo passo” ha dichiarato.

Isola dei Famosi: emozione tra il pubblico

Il pubblico, i conduttori e gli altri naufraghi si sono uniti in un lungo applauso he ha reso il momento ancora più toccante. La scena ha subito fatto il giro del web, diventando virale e raccogliendo migliaia di commenti entusiasti sui social.

La proposta di Paolo Vallesi ha aggiunto un tocco magico alla serata finale di questa edizione dell’Isola dei Famosi, già ricca di emozioni, tra cui la vittoria di Cristina Plevani e le trasformazioni fisiche dei naufraghi. Ma senza dubbio, il gesto del cantautore resterà uno dei momenti più iconici e romantici dell’intero programma.