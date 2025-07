Potrebbe esserci un colpo di scena nel futuro lavorativo di Amadeus che potrebbe tornare alla Rai. Ecco cosa filtra con tanto di “alleato”.

Solamente pochi giorni fa si è sparsa la notizia della “cacciata” dalla Rai di Giovanna Civitillo come “vendetta” verso Amadeus. Adesso, però, le cose potrebbero sembrare ben diverse. Pare, infatti, che il noto conduttore possa clamorosamente tornare alla tv di Stato grazie ad un alleato speciale e neppure tanto insospettabile: Fiorello.

Amadeus: l’addio alla Rai e gli ascolti sul Nove

Non è stato un addio sereno quello di Amadeus dalla Rai e non sono mancate frecciate fino a poco tempo fa. L’esperienza del noto conduttore con la tv di Stato è stato ottimale ma il finale ci si immaginava potesse essere ben diverso. Come diversa si aspettava potesse essere la nuova avventura su Discovery da parte del presentatatore.

Amadeus – www.donnaglamour.it

Invece, Ama, sul Nove, non è decollato e anche per questo le voci sul suo futuro si sono subito susseguite fin dai primi numeri “flop” di alcune trasmissioni da lui condotte. In questo senso, secondo L’Espresso, non è escluso un clamoroso dietrofront… verso la Rai.

Il possibile ritorno in Rai

L’Espresso, poi citato da diversi altri media, dopo aver ricostruito le fasi della carriera del conduttore dall’addio alla Rai all’avventura sul Nove, ha ipotizzato un ritorno alla Rai con tanto di alleato: Fiorello. “[…] Un ritorno di Amadeus in Rai non è solo una banale suggestione“, si legge. “L’esperienza Mediaset come giudice di ‘Amici’, programma di Maria De Filippi, è un segnale chiaro. L’ex conduttore di radio deejay ha voglia di grande pubblico. Tra i pontieri di un possibile ritorno in Rai, ci sarebbe Rosario Fiorello che, nella sua ultima creatura radiofonica, ha più volte fatto simpatici riferimenti sulla permanenza dello storico amico al Nove”. A questo punto non resta che attendere per capire se qualcosa di questo genere potrà accadere veramente o no.