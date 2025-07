Dati in crisi, Federica Panicucci e Marco Bacini hanno deciso di parlare pubblicamente per la prima volta in merito al loro rapporto.

Sono settimane intense di voci sul conto di Federica Panicucci e Marco Bacini dati in crisi. La coppia, solitamente poco solita a trovarsi sotto i riflettori, si è trovata ad affrontare una serie di indiscrezioni sul proprio conto e, una volta venuta a conoscenza di questo, ha deciso di rispondere specificando quale sarebbe la verità.

Federica Panicucci e Marco Bacini: le voci di crisi

Molto spesso le storie che vedono coinvolti personaggi del mondo dello spettacolo sono soggete a rumors e indiscrezioni. Anche la vita privata di Federica Panicucci non è stata da meno in queste ultime settimane. La donna e la sua storia con Marco Bacini, infatti, è stata al centro di alcuni pettegolezzi decisamente non positivi.

Marco Bacini e Federica Panicucci – www.donnaglamour.it

Dopo il matrimonio rimandato a causa del Covid, i due sembravano essere comunque felici ma secondo certi rumors le cose non sarebbero esattamente così. Addirittura c’è chi si è spinto a parlare di “Titoli di coda” come il giornalista Parpiglia, citato poi da diversi media. Una voce che ha trovato, adesso, la risposta dei diretti interessati.

La risposta dei diretti interessati: la verità

In occasione di una festa di ricevimento di un’amica, la Panicucci ha deciso di prendere il telefono in mano e con alcune stories Instagram rompere il silenzio sulle voci di crisi con Bacini. “C’è qualcosa che non va”, ha detto in relazioni a tali rumors inquadrando poi il compagno al suo fianco con tanto di sorriso. “Mi dicono che un giornalista, addirittura su una newsletter a pagamento – per cui uno deve pagare per leggere la notizia – abbia parlato della mia vita privata e del mio rapporto con Marco, dicendo che il mio rapporto è in crisi”.

Dopo aver suggerito di verificare le fonti, la conduttrice ha aggiunto sulla storia con Bacini: “Siamo innamorati e felici insieme, va tutto bene. Le informazioni vere le trovate qua, anche gratis”. Insomma, almeno per il momento, pare che la coppia stia bene non dia alcuna sensazione di essere disunita.