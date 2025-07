Una terribile notizia è arrivata in queste ore: l’annuncio drammatica della grave malattia da parte del mitico bomber del calcio, Igor Protti.

Sono passati solo pochi giorni dalla tragedia che ha visto il famoso calciatore Diogo Jota perdere la vita. Adesso il mondo del pallone deve fare i conti con un’altra notizia tremenda. Il leggendario bomber italiano, Igor Protti, famoso per i suoi numeri importanti tra Bari e Livorno, ha comunicato di essere alle prese con una terribile malattia un ospite “sgraditissimo” come lo ha definito lui stesso.

Il dramma di Igor Protti

Il mondo del calcio è rimasto sgomento in queste ore per il tragico annuncio arrivato via social da parte del mitico ex calciatore Igor Protti. L’ex bomber, con un passato notevole soprattutto con le maglie di Bari e Livorno, ma con delle esperienze importanti anche con Messina, Lazio e Napoli tra le altre, ha comunicato di essere alle prese con una malattia durissima da affrontare.

“Ciao a tutti, questa foto è di pochi giorni fa in un letto di ospedale. Purtroppo poco più di un mese fa mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite. Ho subito un primo intervento chirurgico e la prossima settimana comincerò le cure per cercare di migliorare la situazione e poter essere nuovamente operato tra qualche mese. È una partita durissima, so benissimo che si può vincere o perdere ma ce la metterò tutta come sempre. E come sempre so di non essere solo, ho la mia grande e meravigliosa Famiglia vicino a me anche se non tutti lo possono essere fisicamente”.

L’affetto e la battaglia

Nel suo messaggio. Protti ha proseguito spiegando di aver ritrovato sui social e non solo il grande affetto del mondo del calcio ma anche di chi con il pallone ha poco a che fare. “Come quando ero in campo e mi sentivo parte di una grande comunità oggi sento anche la vicinanza di tutti gli amici e di tutte quelle persone che mi hanno seguito e voluto bene.Ringrazio lo staff medico che mi ha preso in cura e che farà di tutto per aiutarmi in questa lotta. Mi scuso fin da ora se nei prossimi mesi non riuscirò a rispondere a tutti sia telefonicamente che qui su Instagram. Vi mando un forte ed enorme abbraccio”, ha concluso l’ex amato calciatore.