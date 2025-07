Arisa desidera tornare a Sanremo: “È quasi un’ossessione”. Il legame della cantante col Festival nel corso degli anni.

Arisa, nel panorama musicale italiano, è sinonimo di autenticità, talento e Sanremo. Il legame con il Festival è profondo e risale agli esordi: nel 2008 vinse SanremoLab, nel 2009 conquistò la categoria Nuove Proposte con Sincerità, e nel 2014 trionfò tra i Big con Controvento. In totale, la cantautrice ha partecipato alla manifestazione per ben sette volte, distinguendosi anche nel 2012 con La notte, che le valse il secondo posto e il Premio Sala Stampa.

Un sogno che resiste al tempo

Dopo l’ultima apparizione nel 2021 con il brano Potevi fare di più, Arisa ha continuato a proporre la sua candidatura per tornare sul palco dell’Ariston.

Tuttavia, le sue richieste non hanno trovato riscontro nella selezione ufficiale. Proprio in merito a questo desiderio ricorrente, il giornalista Giuseppe Candela, in un articolo su Chi Magazine, ha parlato di un attaccamento così forte da definirlo “Quasi un’ossessione“.

Arisa Sanremo 2009

Le parole di Candela dimostrano quanto il Festival rappresenti ancora oggi un punto fermo nei pensieri dell’artista.

In un’intervista, la cantante aveva dichiarato: “Sanremo è sempre stato il mio sogno, un po’ come il principe azzurro“. Tuttavia, il 2025 ha segnato il suo quarto anno consecutivo fuori dalla kermesse musicale.

Il presente tra TV e musica, ma con lo sguardo al futuro

Intanto, Arisa continua a essere protagonista in televisione. È stata, infatti, confermata nel ruolo di coach a The Voice, dimostrando ancora una volta la sua capacità di mettersi in gioco e valorizzare nuovi talenti.

Ma non è un mistero che, per lei, Sanremo resti un traguardo desiderato. Chissà se il 2026 segnerà finalmente il suo atteso ritorno sul palco dell’Ariston. Non ci resta che attendere il mese di dicembre per scoprire i nomi dei big in gara.