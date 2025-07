La nota modella Taylor Mega ha parlato ai fan a proposito del suo fisico e della grande soddisfazione per la forma attuale rispetto al passato.

Ha fatto parlare qualche tempo fa con un video quasi “a luci rosse”, adesso Taylor Mega è tornata protagonista sui social con un confronto con i fan a proposito del suo fisico. La modella, infatti, si è soffermata su come sia cambiata rispetto al passato ed in particolare rispetto a quando aveva fatto L’Isola dei Famosi, a 25 anni.

Taylor Mega orgogliosa del suo fisico

Tramite una serie di stories su Instagram, Taylor Mega ha fatto parlare per alcune parole in merito al suo cambiamento fisico e al grande orgoglio attuale ne verdersi tonica come non mai. In particolare la ragazza ha spiegato di essere molto soddisfatta di come sia stata brava da quando era più giovane fino ad oggi.

Nello specifico, parlando di metabolismo e dei cambiamenti del suo corpo, la bella Taylor ha domandato ai fan: “Oggi che ho superato i 30 cosa mi dite?”. Una domanda retorica che ha aperto, appunto, ad una serie di considerazioni personali sul proprio aspetto e le proprie abitudini.

Il fisico migliore rispetto al passato

“A parte che in famiglia ho diversi casi di cugine che dopo aver partorito, a 30 anni hanno iniziato ad allenarsi e ora hanno il fisico più bello di prima. Io compresa, quando sonno andata a fare l’Isola, che avevo 25 anni, mi sognavo il fisico che ho oggi”, ha detto la Mega letteralmente contenta e pazza del proprio corpo di oggi.

E ancora: “Sicuramente dopo i 30 il metabolismo rallenta un po’, gli ormoni si sballano… la massa muscolare diminuisce e può sembrare anche di ingrassare più facilmente, ma in realtà non è così”, ha aggiunto. In questo senso la donna ha invitato a seguire un allenamento preciso e soprattutto una corretta alimentazione: “Se si continua a seguire un programma di allenamento preciso e si mangia bene, vi posso assicurare che non cambierà niente. Magari bisogna fare giusto un po’ più di attenzione agli sgarri o concederci meno pause durante l’anno”.