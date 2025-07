“Lavorare con Maria De Filippi? Vi dico la verità”: la confessione di Raffaella Mennoia

Raffaella Mennoia racconta com’è lavorare con Maria De Filippi: “Faticoso ma giusto, è una persona onesta”.

Maria De Filippi è da anni una delle figure più influenti della televisione italiana, e a svelare nuovi dettagli sul suo modo di lavorare ci ha pensato Raffaella Mennoia. In un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, la storica autrice e collaboratrice della conduttrice, che ha lavorato anche all’ultima edizione di Temptation Island, ha condiviso un ritratto sincero e personale della regina dei programmi di Canale 5. Scopriamo che cosa ha rivelato sulla De Filippi dopo tanti anni al suo fianco.

Maria De Filippi secondo la sua storica autrice

La Mennoia, da oltre vent’anni al fianco di Maria De Filippi, ha lavorato alla realizzazione di programmi di successo come Uomini e Donne, C’è Posta Per Te e Temptation Island.

Proprio in occasione del ritorno del reality show condotto da Filippo Bisciglia, l’autrice ha raccontato anche i retroscena dei provini e del lavoro quotidiano dietro le quinte.

Maria De Filippi ad “Amici” il 29 marzo 2010, presso i Cinecittà Studios di Roma – www.donnaglamour.it

“Maria è il filo conduttore di parecchie vite, anche di chi oggi lo ha dimenticato. Io no” ha dichiarato Raffaella Mennoia, elogiando la professionalità e l’integrità della conduttrice. Secondo la sua visione, la qualità che più colpisce in Maria De Filippi è “L’onestà. È una persona onesta, Maria, anche fuori dalle telecamere. E poi è metodica, costante, intransigente, severa, ma con la giusta misura“. Un’attitudine che, sebbene molto impegnativa, rappresenta secondo lei la chiave del successo.

Lavorare con Maria De Filippi: faticoso, ma stimolante

Raffaella Mennoia non ha nascosto le difficoltà del lavorare con Maria De Filippi: “È molto faticoso, lavoriamo tantissime ore. Ogni tanto qualcuno decide di smettere, ma siamo tutti convinti che questa sia la via giusta per fare programmi che funzionano“.

Parole che confermano l’instancabile impegno che Maria De Filippi mette nel suo lavoro, e che spiegano in parte il motivo per cui i suoi format continuano a registrare ascolti record.

Intanto domani sera su Canale 5 andrà in onda il secondo appuntamento con Temptation Island, e il pubblico non vede l’ora di proseguire questo viaggio tra emozioni, sentimenti e colpi di scena.