La confessione della Clerici: “L’ho presa malissimo, ne ho fatto una malattia”

Intervista molto diretta, come sempre, per Antonella Clerici tra privato e lavoro. Non sono mancate confessioni su alcuni colleghi.

Se nelle scorse ore era stata protagonista di un curioso retroscena legato ad un “travestimento bollente” non andato a buon fine, adesso Antonella Clerici è tornata a far parlare per la bella intervista rilasciata al settimanale Chi. In questo senso non sono mancate curiosità sia personali che professionali con tanto di passaggio su alcuni colleghi tra cui Stefano De Martino e Gigi D’Alessio.

Parlando di Sanremo e della possibilità di vedere un Festival al femminile, Antonella Clerici ha spiegato di non essere una sostenitrice accanita delle “quote rosa” ma per il semplice fatto che alla conduzione, alla fine, sia solo una persona. Dando uno sguardo al futuro, invece, ecco l’elogio ad un giovane presentatore emergente: Stefano De Martino.

“Stefano lo vedrei assolutamente a Sanremo, a me piace moltissimo e l’ho detto in tempi non sospetti. Intanto è un ragazzo che studia, che legge, non è uno che dice ‘so tutto io’. È un bel ragazzo, ha la napoletanità, ha la battuta pronta”, ha detto la Clerici. E ancora: “Ad Affari tuoi, programma che conosco bene perché l’ho condotto, ha personalizzato il format, lo ha fatto suo. Secondo me, è pronto. Adesso deve assumersi dei rischi: dopo Carlo, se devo pensare al futuro, penso a lui”.

La confessione sull’addio di Gigi D’Alessio a The Voice

Passaggio dolente dell’intervista riguarda l’addio di Gigi D’Alessio da The Voice. La conduttrice ha confessato a Chi: “L’ho presa malissimo. Ne ho fatto una malattia“, ha esordito la donna, “intanto per l’affetto che provo per Gigi. Ci conosciamo da tanto, gli voglio bene e questi 5 anni sono stati bellissimi: hanno dato tanto sia a me sia a lui. È stata una doccia fredda. Un po’ conta anche la sua volontà e il desiderio di cambiare, ma sono onesta quando dico che è stato un dispiacere perché Gigi fa parte di The Voice, è una persona importante. E gli voglio bene, non ce l’ho con lui”.

Sul possibile arrivo di Nek come sostituto, la Clerici non ha dato l’ufficialità ma ha anche spiegato che se lo “augura” in quanto l’artista “ha una bella anima”.