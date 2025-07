Curioso momento imbarazzante raccontato da Antonella Clerici in radio con una retroscena su una tuta alla Lady Gaga.

Durante un’intervista a RTL 102.5, Antonella Clerici ha regalato al pubblico un momento di grande ilarità condividendo con Ambra Angiolini un aneddoto personale tanto divertente quanto imbarazzante. La conduttrice, amata per la sua spontaneità e autoironia, dopo essersi mostrata nei giorni scorsi senza trucco, ha rievocato una gag vissuta in diretta tv, quando si era calata nei panni di Lady Gaga…

Antonella Clerici e la tuta di Lady Gaga

Intervenuta in Radio a RTL 102.5, con Ambra Angiolini e Angelo Baiguini, Antonella Clerici ha raccontato un episodio davvero ironico eun pizzico imbarazzante che l’ha visto protagonista in passato. La donna ha spiegato che stava per esibirsi sulle note di Bad Romance, pezzo di Lady Gaga, con tanto di outfit come la celebre cantante.

Peccato che qualcosa non sia andato proprio come le attese. Il racconto ha scatenato le risate degli ascoltatori e della stessa Ambra, che ha sottolineato quanto sia sempre coinvolgente ascoltare la Clerici.

Il racconto imbarazzante

La Clerici ha spiegato che, spinta dall’entusiasmo e dalla voglia di mettersi in gioco, aveva deciso di indossare un look ispirato all’iconica popstar americana: una tuta evidentemente attillatissima e un paio di scarpe particolari. Il problema, però, è sorto proprio nel momento cruciale della vestizione. “Una volta mi sono vestita da Lady Gaga per ballare Bad Romance e devo dire che non mi saliva la tuta di lattice”, ha raccontato con una risata. “Ero in una diretta, è stata una roba… insomma. Non mi saliva, avevo anche le scarpe improbabili. Avevo tutto“.

L’episodio, a metà tra la comicità e l’autoironia, è diventato subito virale tra i fan con le immagini del racconto dell’amata conduttrice che presto hanno fatto il giro del web. Il pubblico della Clerici ha assolutamente apprezzato l’ironia della donna che come sempre è riuscita a farsi amare con la sincerità e la semplicità anche in questo genere di situazioni.