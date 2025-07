Antonella Clerici incanta i follower su Instagram: le foto scattate da Garrone mostrano la conduttrice al naturale.

Antonella Clerici si gode del tempo lontano dagli studi televisivi e si mostra al naturale, senza luci piallanti e make up sofisticati. La celebre conduttrice ha condiviso su Instagram alcuni scatti della sua estate trascorsa nella suggestiva casa nel bosco ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria. Le foto, scattate dal compagno Vittorio Garrone, ritraggono Antonella in totale relax, immersa nella natura, senza trucco e con un look casual che ha letteralmente conquistato i fan.

Vacanze nella natura e momenti speciali in famiglia

Seduta all’aperto con un libro in mano, occhiali da vista, t-shirt nera e pantaloncini in jeans: una versione semplice e autentica della Clerici, molto diversa da quella patinata a cui il pubblico è abituato.

I follower hanno riempito il post di commenti affettuosi, sottolineando quanto sia bella “al naturale“. Frasi come “Sei splendida così” e “Sembri una ragazzina” hanno accompagnato il carosello di immagini, che ha già superato i 20mila like.

Antonella Clerici ha recentemente dichiarato di non amare particolarmente l’estate, soprattutto per il caldo. Per questo ha scelto di rifugiarsi nella tranquillità del verde, lontana dal caos delle mete turistiche più affollate.

Insieme a lei ci sono i suoi amati cani, la figlia Maelle e le amiche più care, in un clima di totale armonia e semplicità.

Antonella Clerici: un’estate all’insegna della semplicità

L’estate 2025 per Antonella è anche un momento di celebrazione: lei e Vittorio Garrone festeggiano dieci anni d’amore. La coppia ha in programma una festa intima, con le persone più importanti della loro storia, per celebrare un legame nato inaspettatamente e diventato sempre più solido.

Sempre più amata dal pubblico per la sua autenticità, Antonella Clerici si mostra oggi come esempio di naturalezza e sincerità. Le sue foto senza trucco non solo hanno entusiasmato i fan, ma hanno anche lanciato un messaggio importante: la bellezza vera risiede nella spontaneità.