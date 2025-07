Belen, nuova lite per strada: l’intervento di Stefano De Martino

Nuovo episodio controverso che riguarderebbe Belen Rodriguez. L’argentina sarebbe stata coinvolta in una lite con un rider.

Nelle scorse ore era stata ripresa in modo curioso, a sua insaputa, da una studentessa mostrando un lato molto dolce e disponibile. Per questo, quanto sarebbe accaduto in queste ore a Belen Rodriguez avrebbe davvero dell’incredibile. Pare, infatti, che l’argentina sia stata protagonista di una accesa lite per strada con un rider. Solo l’intervento di Stefano De Martino avrebbe evitato il peggio.

Belen, nuova presunta lite per strada

Il giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia ha riportato un presunto episodio che avrebbe visto protagonista Belen Rodríguez. Secondo quanto raccontato dall’esperto tramite la propria newsletter, pare che la showgirl sarebbe stata coinvolta in un’accesa discussione avvenuta davanti alla sua abitazione, intorno alle 23:00 di qualche giorno fa. Si parla di un alterco particolarmente acceso con un rider, durante il quale sarebbero volate parole forti, “urla e offese” tali da richiamare l’attenzione dei residenti della zona e dei passanti.

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

Pare che una famiglia, presente al momento dei fatti, sia intervenuta cercando di riportare la calma e, stando al racconto, avrebbe preso le parti del fattorino. La tensione crescente avrebbe richiesto l’intervento di Stefano De Martino, che si trovava evidentemente nella stessa abitazione con l’ex moglie.

Ci pensa Stefano De Martino

Da quanto si apprende, pare che l’ex ballerino, dopo aver parlato con i presenti, abbia cercato di riportare la serenità, affrontando la situazione con lucidità. Parpiglia ha aggiunto che De Martino, una volta sceso in strada, avrebbe avuto un confronto con la famiglia testimone dell’episodio, confermando in parte la versione del rider.

Successivamente, il conduttore tv avrebbe tranquillizzato Belen e, visibilmente provato, sarebbe rientrato con lei in casa. Al momento, va detto, nessuno dei diretti interessati ha smentito o confermato l’accaduto e, per questo, è sempre necessario trattare la notizia con cautela anche se Parpiglia è sempre molto ben informato.