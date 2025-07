Anna Pettinelli nel mirino di Luk3: la frecciata sui social

Dopo quanto accaduto nella scuola di Amici, Anna Pettinelli è finita nel mirino del giovane cantante Luk3 che le ha lanciato una frecciata.

Luk3 torna a far parlare di sé, e questa volta non solo per la sua musica. L’ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha infatti pubblicato un post al vetriolo rivolto ad Anna Pettinelli, lanciandole una frecciatina che ha fatto rapidamente il giro dei social. Tra i due, infatti, non erano mancate delle scintille nel corso del famoso talent di Canale 5.

Luk3 e Anna Pettinelli durante Amici

Durante la sua permanenza nella scuola di Amici, Luk3 e la professoressa Pettinelli non si erano lasciati bene. Tra i due non erano mancate scintille, soprattutto a causa delle divergenze artistiche e caratteriali emerse durante le puntate. La Pettinelli, ormai nota per il suo atteggiamento diretto e le critiche pungenti, non aveva mai nascosto le sue riserve nei confronti del percorso del ragazzo, considerandolo spesso troppo distante dagli standard richiesti dal programma.

Anna Pettinelli – www.donnaglamour.it

Il giovane cantante, dal canto suo, aveva sempre portato avanti a testa alta ogni singolo pezzo mettendoci del suo e ottenendo grande riscontro da parte del pubblico che, a quanto pare, anche dopo Amici ha intenzione di seguirlo.

La frecciata social con invito

A distanza di qualche mese dalla fine del talent, il giovane artista ha colto l’occasione del lancio del suo tour estivo per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. In un post su TikTok, infatti, Luk3 ha pubblicato due foto emblematiche con tanto di scritte: “Anna le cose tra di noi non sono mai andate bene ma…” e ancora: “In segno di pace sei ufficialmente invitata ai miei concerti”.

Una frase gentile, ma con un chiaro tono sarcastico, che ha scatenato il web. I fan si sono divisi tra chi applaude il cantante per essersi preso una rivincita e chi invece giudica la frecciata poco elegante. Luk3, comunque, sembra godersi il momento. Il suo tour estivo sta riscuotendo consensi e il pubblico continua a seguirlo con entusiasmo. La frecciata alla Pettinelli potrebbe essere stata solo un episodio isolato, oppure l’inizio di una nuova puntata nel rapporto turbolento tra i due. Vedremo se la maestra vorrà replicare in qualche modo o meno.