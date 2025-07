La conduttrice de La Volta Buona, Caterina Balivo, ha parlato del suo programma ma anche di quanto successo sul “caso” Alvaro Vitali.

Aveva già spiegato ai propri telespettatori la sua posizione in merito alla bufera scatenatasi per l’intervista della moglie di Alvaro Vitali prima della sua morte, ma adesso Caterina Balivo ha voluto ribadire alcune cose in merito alle interviste alla moglie del compianto attore, Stefania Corona, andate in scena a ‘La Volta Buona’ su Rai 1.

Caterina Balivo e La Volta Buona: rivoluzione per il futuro

Intervistata da Il Tempo, Caterina Balivo ha avuto modo di parlare del successo dell’edizione da poco ocnclusa de ‘La Volta Buona’: “Siamo molto contenti del successo, sono ore nel pomeriggio molto importanti ma anche molto difficili per il nostro che è un programma che si accende come ultimo rispetto agli altri”.

La Balivo ha comunicato poi come alla ripartenza della trasmissione, a settembre, ci saranno delle novità: “Avremo sicuramente un parterre di inviati più nutrito, ci piace uscire dallo studio perché il nostro, torno a dire, è un people show e sicuramente più inviati aiuteranno. Così come vorrei poter fare dei one to one anche con più persone che hanno costruito qualcosa al di là della loro popolarità”.

La morte di Alvaro Vitali: il retroscena

Tra gli argomenti affrontati durante l’intervista a Il Tempo, la Balivo è tornata anche sulle polemiche in merito alla morte di Alvaro Vitali e alle interviste a più riprese alla moglie, Stefania Corona, prima del decesso dell’uomo: “La sua scomparsa è stata davvero un qualcosa di inatteso, mi è dispiaciuto molto“, ha prima di tutto dichiarato la donna. “Quando la sua ex moglie da noi ha cominciato a parlare di alcune cose del loro rapporto, la stoppai, visto che lui non c’era e non potevamo dargli diritto di replica”, ha aggiunto la conduttrice.