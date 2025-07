L’amata giudice di Ballando con le Stelle, Carolyn Smith, vittima dell’ennesima tremenda falsa notizia sulla sua salute.

Solamente pochi giorni fa si era trovata a vedere da molto vicino un drammatico incidente che avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi. Ora, invece, Carolyn Smith è tornata protagonista, suo malgrado, a causa di una serie di fake news sulla sua salute, o meglio, sulla sua morte. Un fatto che l’ha portata ad apparire sui social per arrabbiarsi come si deve.

Carolyn Smith: la lotta contro il tumore

“Non sto morendo. Non sono in ospedale. Non sono morta. Sono più viva che mai”. Erano state queste le parole di Carolyn Smith solamente alcuni mesi fa dopo che la sua battaglia contro il tumore che va avanti ormai da anni era stata usata per creare ad hoc una fake news sulla sua morte. Adesso, la storia si ripete.

Da anni la nota giudice di Ballando con le Stelle racconta in tv e sui social la propria lotta contro un brutto male. Anche per questo, la donna è spesso soggetta a notizie false sul suo conto come quella apparsa via social qualche ora fa. In questo senso, la coreografa ha deciso di rispondere a modo.

L’ultima fake news e la replica social

“Per l’ennesima volta si è scoperto oggi che sono morta, che sono finita”, ha detto la Smith. “Veramente mi sto stancando, anche se ci faccio una risata. Però sinceramente mi dà un fastidio fuori dal normale”, ha aggiunto ancora la donna tra ironico e grande rabbia. “La gente che deve usare la mia faccia, la mia situazione di salute, per dire queste notizie del ca**ate scusate il termine. Però credo di avere diritto anche a dire qualche parolaccia. Perché veramente mi sto stancando”.

La donna ha anche aggiunto di aver dovuto fare un comunicato per smentire la sua morte. “Basta, veramente che noia!“, ha aggiunto con grande fastidio la giudice di Ballando che è pronta a tornare nella prossima edizione come numero uno della giuria della trasmissione di Rai 1 con Milly Carlucci.