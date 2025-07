Concerto annullato per Simone Cristicchi per problemi di salute. Questa la notizia giunta in queste ore che ha allarmato i fan dell’artista.

Dopo aver preso parte a Sanremo non senza polemiche per il brano e non solo, Simone Cristicchi è tornato al centro dell’attenzione per una questione legata alla sua condizione di salute. Infatti, il recente concerto del cantante previsto al Forte di Bard nell’ambito della rassegna Aosta Classica il 12 luglio è stato improvvisamente annullato.

Simone Cristicchi e il problema di salute

Un problema di salute ha costretto Simone Cristicchi ad annullare il concerto previsto per sabato 12 luglio 2025 in occasione dell’evento al Forte di Bard, in Valle d’Aosta, legato alla rassegna Aosta Classica. Si è trattato di una notizia improvvisa, che ha scosso i tanti fan che aspettavano l’artista per ascoltare le sue canzoni più belle.

Lo stop di Cristicchi è stato come un fulmine a cile sereno a meno di una settimana dall’evento che avrebbe dovuto tenersi all’interno del suggestivo cortile della fortezza medievale, già in passato sede di eventi di ogni tipo, dalla musica a mostre culturali.

Concerto annullato: i dettagli

In una nota ufficiale degli organizzatori dell’evento in Valle D’Aosta, si legge che “a seguito di un sopravvenuto problema di salute dell’artista“, il concerto inizialmente previsto per il 12 luglio 2025 è stato annullato. Nel comunicato non sono stati forniti ulteriori dettagli che possano far capire cosa sia capitato a Cristicchi per giustificare questo improvviso cambio di programma.

L’artista e l’organizzazione si scusano con il pubblico per l’inconveniente e ringraziano per l’affetto e la comprensione dimostrati”, si legge ancora nella nota. Da quanto si apprende, per tutti coloro che avevano acquistato i biglietti per l’evento potranno richiedere di essere rimborsati. L’assenza di Cristicchi è certamente destinata a far parlare ma nel corso dell’evento sarà comunque possibile assistere ad artisti di spessore tra cui Gio Evan e Cristiano de André.