Stefano De Martino di nuovo in Sardegna in dolce compagnia: ecco di chi

Nuovo avvistamento per Stefano De Martino, pizzicato in arrivo in Sardegna, a Olbia, in compagnia di una ragazza. Ecco i dettagli.

Dopo aver parlato di alcuni progetti tv in vista del futuro, Stefano De Martino torna al centro dei rumors di gossip relativamente alla sua vita privata. Il conduttore, infatti, è stato nuovamente pizzicato in compagnia di una giovane ragazza in Sardegna. I due sarebbero atterrati da poche ore a Olbia, presumibilmente pronti a dirigersi nelle zone più in dell’Isola al mare.

Stefano De Martino: i gossip impazzano

Per Stefano De Martino non è certo una novità essere pizzicato in dolce compagnia. Da settimane, se non mesi, infatti, il conduttore di Affari Tuoi è praticamente ogni giorno sulla bocca di tutti per flirt veri o presunti con bellissime donne. Dopo la separazione da Belen avvenuta ormai da anni, il buon Stefano è stato accostato a tantissime splendide ragazze.

Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

In questa ottica, il recente avvistamento lo vorrebbe con una bella bionda anche se non è certa la sua vera identità. A riportare l’indiscrezione sull’avvistamento con tanto di foto emblematica è stato il giornalista ed esperto di gossip, Gabriele Parpiglia.

Il nuovo avvistamento in Sardegna

De Martino, come detto, è di nuovo al centro del gossip: è stato paparazzato all’atterraggio all’aeroporto di Olbia, in Sardegna, in compagnia di una misteriosa bionda dai capelli raccolti. Secondo le indiscrezioni lanciate dal giornalista Gabriele Parpiglia, la ragazza potrebbe essere la stessa vista con lui a inizio giugno, identificata come Caroline Tronelli: giovanissima, proveniente da una famiglia molto agiata, Caroline è stata vista più volte insieme a Stefano, anche a bordo dello yacht di famiglia.

Proprio della bella bionda aveva parlato anche L’Investigatore Social, Alessandro Rosica, tempo fa. Per l’esperto, Caroline “sarebbe la sua preferita, la porta sempre in vacanza. In questo momento sono in Sardegna molto affiatati”, erano state le sue parole quando i due erano stati pizzicati a bordo dello yacht tempo fa.