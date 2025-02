Simone Cristicchi svela il rifiuto di Amadeus a Sanremo: “Meglio così, sarei stato fuori luogo”. Scopri cos’ha dichiarato il cantautore.

Quest’anno Simone Cristicchi ha conquistato il pubblico del Festival di Sanremo 2025 con il suo commovente brano Quando sarai piccola, che ha fatto emozionare il pubblico a casa e quello presente all’Ariston.

Ma non tutti sanno che il brano in realtà ha un passato particolare: era stato proposto anni fa ad Amadeus, ex direttore artistico del Festival, che però aveva deciso di scartarlo.

In un’intervista al Corriere della Sera, Cristicchi ha raccontato il suo percorso con questa canzone: “L’avevo scritta cinque anni fa e racconta il mio vissuto. L’avevo proposta ad Amadeus, ma non la scelse. Poi è cambiata nel tempo“. Poi la stoccata all’ex direttore artistico.

Il messaggio di Simone Cristicchi: “Ringrazio Amadeus per non averla scelta”

A sorpresa, il cantautore non ha mostrato rancore per il rifiuto, anzi, ha commentato: “Ringrazio Amadeus per non averla scelta. Nei suoi Festival sarei stato a disagio e fuori luogo“.

Un’affermazione che lascia trasparire un certo distacco artistico dall’impronta data da Amadeus alla kermesse musicale negli ultimi anni.

Simone Cristicchi

Nonostante i dubbi iniziali, il brano ha conquistato il pubblico, con una standing ovation che ha sorpreso lo stesso Cristicchi: “Non immaginavo arrivasse anche ai giovani“. La sua intenzione era raccontare non solo il dolore della malattia, ma anche la tenerezza e l’universalità di un’esperienza familiare condivisa da molti.

Il cantautore ha inoltre sottolineato che Quando sarai piccola non è solo una canzone sulla malattia, ma un modo per esprimere il ciclo della vita.

Simone Cristicchi torna a teatro

Dopo l’esperienza a Sanremo, Cristicchi ha rivelato che tornerà a teatro con un nuovo spettacolo dedicato a San Francesco. Inoltre, ha raccontato di aver vissuto esperienze di ritiro in convento, un percorso spirituale che ha influenzato la sua musica e la sua visione della vita.

Intanto il percorso al Festival è solo a metà strada, e chissà se lo vedrà di nuovo trionfare.