Paura per Carolyn Smith: un camion prende fuoco in autostrada, lei filma tutto. Poi l’evento all’Ambasciata britannica.

Momenti di paura per Carolyn Smith, nota giudice del programma Ballando con le stelle, durante un viaggio in auto da Bologna a Firenze. La coreografa e volto amato della televisione italiana ha assistito a un incidente stradale avvenuto in autostrada, dove un camion ha improvvisamente preso fuoco. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

L’incidente stradale che ha sconvolto Carolyn Smith

La Smith ha documentato l’accaduto con il suo cellulare, pubblicando un video nelle stories su Instagram. Le immagini mostravano una densa nube di fumo nero e numerose pattuglie della polizia accorse sul luogo per gestire l’emergenza.

Fortunatamente, la disavventura non ha avuto conseguenze per Carolyn Smith, che ha rassicurato i suoi fan spiegando di stare bene. Il traffico, come prevedibile, ha subito forti rallentamenti, ma la situazione è stata gestita con prontezza dalle forze dell’ordine.

Poche ore dopo l’incidente, Carolyn Smith ha partecipato al King’s Birthday Party 2025, l’esclusivo evento organizzato presso l’Ambasciata britannica a Roma per celebrare il compleanno di Re Carlo III. La festa si è svolta nella splendida cornice di Villa Wolkonsky e ha visto la presenza di personalità di spicco del mondo politico, culturale e imprenditoriale italiano e internazionale. Smith ha condiviso anche questo momento sui social, mostrando il suo sorriso e la voglia di godersi l’evento dopo lo spavento della giornata.

La battaglia contro il tumore di Carolyn Smith

Nonostante i momenti difficili, Carolyn Smith continua a mostrarsi forte e positiva. Da oltre dieci anni combatte con coraggio un tumore al seno, scoperto nel 2015.

Negli anni ha affrontato diverse ricadute e si sottopone regolarmente a controlli e terapie. “Sogno che mi dicano: sei guarita“, aveva confidato lo scorso gennaio durante un’intervista a Verissimo.