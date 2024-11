Amici, scontro di fuoco tra Anna Pettinelli-Luk3: “Mi butta me**a”

Ancora scintille nella scuola di Amici tra Anna Pettinelli e il cantante Luk3. La maestra gli ha mostrato i possibili sfidanti.

Maglia rossa, sfida e poi ulteriore possibile battaglia per restare nella scuola di Amici. Stiamo parlando del giovane cantante Luk3 che in questi ultimi giorni si sta trovando a fare i conti con i pensieri di Anna Pettinelli che non lo ritiene più all’altezza di stare nella classe del talent di Canale 5. Una situazione che il ragazzo sta iniziando a soffrire e che ha portato i due a scontrarsi. Ancora una volta…

Amici, nuovo scontro Anna Pettinelli-Luk3

Dopo quanto accaduto nella puntata domenicale di Amici, le scintille tra la maestra Anna Pettinelli e il giovane cantante Luk3 non si sono fermate. Anzi. Alle prime parole di sfogo del ragazzo hanno fatto seguito quelle, ulteriori, della professoressa.

Nel corso dell’ultimo daytime del programma, ecco ancora uno scontro di fuoco tra i due.

Anna Pettinelli

“Nella scuola di Amici si sta per merito. Merito che io non vedo. Non solo con il motorino per andare a Parigi”, ha detto la Pettinelli facendo riferimento al singolo di Luk3. “Esiste anche tutto il resto. E per me non hai un voto sufficiente”.

Il ragazzo ha replicato alla maestra: “Tutto il resto di me non mi sembra che te l’abbia mostrato. Per fortuna che la musica la sceglie la gente”.

E ancora l’insegnante: “Tu continui a dire di TikTok e della popolarità […]. Luca è una popolarità che ti ha dato il vantaggio per il tuo singolo, perché il tuo singolo, rispetto ad altri, è più debole”.

Luk3 dopo aver visto i possibili sfidanti si confronta con la prof Anna Pettinelli #Amici24 pic.twitter.com/zhmmaPKADs — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 26, 2024

Lo sfogo di Luk3

“Non mi credo nessuno e mai avrei risposto così, però ad una certa… Ad una certa mi devo difendere. Mi dispiace aver risposto così. Non ce la faccio più. Mi dispiace tanto rispondere così perché non è da me. E non è da me dire che il singolo sta facendo più streaming. Però mi viene buttata la me**a addosso”, ha detto Luk3 sfogandosi con i compagni di classe.

“La gente nel pubblico era tutta gente che mi segue su TikTok? Ma io non li voglio nemmeno fare questi discorsi”, ha continuato il ragazzo cercando di far valere le proprie ragioni. Staremo a vedere come si concluderà questa “battaglia” tra lui e la Pettinelli.