Bruno Vespa: ecco quanto guadagna il giornalista e conduttore di Porta a Porta

Ecco quanto guadagna Bruno Vespa: il conduttore di Porta a Porta è uno dei giornalisti più celebri del panorama televisivo italiano.

Quando si pensa ai giornalisti più famosi della televisione italiano, uno dei primi nomi che vengono in mente è certamente quello di Bruno Vespa. Ha iniziato a lavorare alla Rai nel 1962, è stato poi uno dei volti del Tg1 che ha anche diretto dal 1990 al 1993. Dal 1996 conduce invece il programma di approfondimento politico Porta a Porta, di cui è anche ideatore, che va in onda ogni sera in seconda serata. Ma quanto guadagna Bruno Vespa? Vediamolo insieme.

Bruno Vespa: quanto guadagna

Lo stipendio esatto che Bruno Vespa percepisce per condurre Porta a Porta non è noto, secondo alcune indiscrezioni però per condurre ogni edizione del suo programma di approfondimento politico è di circa tra gli 1,7 e i 1,9 milioni di euro.

Bruno Vespa

Fino a qualche anno fa il suo stipendio era invece di 1 milione, come lo stesso Bruno Vespa aveva rivelato. Come riporta True, il giornalista e presentatore aveva ricevuto anche una proposto da Silvio Berlusconi per passare a Mediaset: “Il 2 ottobre 2021 nel mio annuale incontro ad Arcore per il libro, Berlusconi mi chiede: quanto guadagni? Guadagnavo un milione. Orfeo da direttore generale mi aveva ridotto il compenso del 37 per cento, cosa mai avvenuta nella storia della Rai. Berlusconi mi disse: ti offro il doppio. C’era tra noi una vecchia profezia secondo cui avrei chiuso la mia carriera a Mediaset. Ringraziai e dissi che fino a quando non mi avessero cacciato dalla Rai”.

Da segnalare, inoltre, che oltre a essere il conduttore di Porta a Porta, Bruno Vespa è anche uno scrittore e sono varie le opere che annualmente ha pubblicato con Rai Libri e Mondadori e da cui percepisce dei compensi.