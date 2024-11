Ultimo, la canzone dedicata al figlio: spunta il dettaglio sul parto

Sui social, Ultimo ha svelato alcuni dettagli sulla sua canzone dedicata al figlio dando pure uno spoiler proprio sul suo arrivo.

Presto diventerà papà e per questo ecco in arrivo una nuova canzone dedicata al bimbo che sta per nascere. Stiamo parlando di Ultimo che insieme alla sua Jacqueline Luna Di Giacomo darà presto il benvenuto al suo primo figlio. Sui social in questo senso, infatti, l’annuncio del cantante che ha svelato anche alcuni dettagli sul nascituro.

Ultimo, la canzone per il figlio

No, non è ancora diventato papà come qualcuno aveva ipotizzato. A confermarlo è stato Ultimo che sui social ha voluto fare una dedica molto bella al piccolo in arrivo tramite un post Instagram con cui ha annunciato una canzone proprio per lui…

Il cantante e la sua Jacqueline stanno per dare il benvenuto al bimbo in arrivo e per questo l’artista ha scritto su Instagram: “Quando tra poco arriverai in questa gabbia di matti chiamata mondo, voglio che ci sia già questa canzone per te e che tu sappia per sempre che solo dentro una canzone sono in grado di lasciarti la parte migliore di me. LA PARTE MIGLIORE DI ME. A mezzanotte uscirà ovunque. È qualcosa di davvero importante. Trattatela bene”.

Il dettagli notato dai fan: le reazioni

Sotto al post social di Ultimo sono state tantissime le reazioni. “Sto già piangendo”, “Ma che belle parole, siete stupendi”, si legge. “Dalla scrittura di ‘quel filo che ci unisce’ da cui è iniziato tutto alla canzone per loro figlio”, “Mai nessuno con così tanto animo PURO”.

In questo senso, le parole dell’artista hanno dato un dettaglio interessante rispetto alle voci sulla nascita già avvenuta del piccolo. La dedica del cantante ha fatto intendere che il bimbo debba ancora arrivare. Staremo a vedere se ci saranno novità in questo senso nelle prossime ore.