Ilary Blasi e Unica 2: “Parlerà Bastian. Ecco cosa racconterà”

Anticipazioni su Ilary Blasi e Unica 2. Secondo quanto si apprende dalle prime indiscrezioni giocherà un ruolo importante Bastian.

C’è grande attesa per l’uscita di Unica 2, la seconda parte del docufilm dedicato a Ilary Blasi. In queste ore l’esperto Gabriele Parpiglia ha dato alcune anticipazioni relativa a quando verrà messa in onda e soprattutto quali saranno i temi centrali. In questo senso spicca quello che potrebbe essere il ruolo centrale di Bastian Muller, fidanzato della showgirl.

Ilary Blasi, la storia con Bastian su Unica 2

Potrebbe essere stata svelata la data di uscita di Unica 2, il docufilm dedicato alla vita di Ilary Blasi. A dare alcune anticipazioni in questo senso è stato l’esperto di gossip Gabriele Parpiglia a Rtl 102.5 che ha spiegato come il giorno scelto da Netflix potrebbe essere quello del prossimo 9 gennaio 2025. In particolare sarebbe stato rivelato anche il tema centrale della storia: la relazione con Bastian Muller.

Ilary Blasi

Secondo quanto riferito da Parpiglia “non ci saranno i figli perché Francesco non avrebbe dato l’autorizzazione a farli comparire nel nuovo docufilm, ma parlerà per la prima volta Bastian Muller”, ha detto l’esperto.

Proprio in relazione al fidanzato della Blasi, ecco anche la scelta di girare alcune scene a New York: “Il motivo? Perché sarà una tappa fondamentale nel racconto della storia di Ilary che vedremo nella nuova serie e perché è nel lounge dell’aeroporto JFK che ha conosciuto Bastian, quindi New York è la loro città”.

L’importanza di New York e il ruolo di Bastian

Secondo Parpiglia in Unica 2 giocherà evidentemente un ruolo importante proprio Bastian Muller che sarebbe arrivato dopo che una “maga di fiducia” disse a Ilary che avrebbe trovato “l’uomo della sua vita”.

“In aeroporto vede Bastian scendere le scale mobili, tra i due c’è uno sguardo d’intesa, poi una chiacchiera e uno scambio di profili Instagram. Lui non sapeva che lei era famosa”. Da questa scena potrebbe partire proprio Unica 2 dove potrebbe esserci anche una intervista a Bastian oltre che spezzoni di viaggi fatti in coppia.