“Facciamo il bagno insieme?”: proposta piccante al GF, scoppia il caso

Cosa è successo al Grande Fratello tra Shaila Gatta e Stefano Tediosi? Secondo Lorenzo Spolverato, il ragazzo si sarebbe spinto a fare una sorta di proposta piccante alla ex Velina relativa al fare il bagno nella vasca insieme. Un qualcosa che, va detto, al momento resta difficile da decifrare sia per quanto riguarda gli intenti sia nel racconto in sé, fatto appunto da Spolverato.

Shaila Gatta, la proposta di Stefano Tediosi al GF: il racconto

Un piccolo giallo da risolvere all’interno del Grande Fratello. Ancora una volta protagonista Shaila Gatta che avrebbe ricevuto una particolare proposta da Stefano Tediosi. A raccontare tutti è stato Lorenzo Spolverato, teoricamente attuale compagno dell’ex Velina.

Spolverato, come riportato da diversi utenti del web ma anche diversi media, ha raccontato nel tugurio: “Io immagino Stefano in vasca. Passa Shaila che deve fare la doccia e le dice: ‘Shaila vieni, non ti preoccupare, ci laviamo insieme‘. E lei: ‘No, no mi lavo con Federica’”, ha detto il ragazzo.

Lorenzo ha proseguito poi nel suo racconto: “Io non ero lì, magari era ironia o per dare fastidio a me. Non ho argomentato perché non volevo risultare pesante, per me è una cosa andata ormai. Ma erano in costume… se lei si fosse lavata con lui in una vasca così piccola, me la sarei presa. Poi c’era lì anche Federica, perché questa cosa? Mi puzza. Io non lo avrei mai fatto. Chissà, magari era una battuta? Me lo farò dire da Shaila”.

I commenti dei concorrenti

Spolverato è parso molto provato da questo fatto non riuscendo bene a capire quali siano stati i reali intenti di Tediosi ma anche quelli di Shaila che glielo avrebbe raccontato.

A provare a dare un suo giudizio ci ha pensato Alfonso D’Apice: “Io direi questa cosa a una persona a cui voglio bene per metterla in guardia. Lei avrà visto malizia in quella cosa e ti ha avvisato […]”.

Di parere diverso Javier che, invece, ha semplicemente spiegato che secondo lui Shaila ha voluto mettere in evidenza un qualcosa che è capitato e che l’abbia voluto condividere in quanto impegnata con lui.