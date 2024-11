Denuncia per uno dei concorrenti del Grande Fratello, l’ex fidanzato accusa: “Mi ha sfregiato il viso”. Che cosa è successo.

Dalla casa del Grande Fratello arrivano nuovi scandali inaspettati: una concorrente del reality sarebbe stata denunciata dall’ex fidanzato. La protagonista della controversa questione è Yulia Naomi Bruschi, attuale concorrente del reality. Secondo quanto riportato da Biagio D’Anelli e dal settimanale Nuovo TV, l’ex fidanzato della gieffina, Simone Costa, avrebbe sporto denuncia contro di lei, accusandola di averlo aggredito con un bicchiere, sfregiandogli il viso. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Grande Fratello: la denuncia e le parole dell’ex fidanzato

La vicenda in questione sarebbe avvenuta il 12 settembre, poco prima che Yulia entrasse nella Casa.

Simone Costa, imprenditore toscano, ha dichiarato che l’aggressione gli avrebbe lasciato una cicatrice evidente. In un’intervista al settimanale Nuovo TV, l’uomo ha confermato la gravità dell’episodio, e ha mostrato il segno dell’accaduto e spiegando di aver già presentato formale denuncia presso la Procura di Lucca.

“Non so come Biagio D’Anelli sia venuto a conoscenza di tutto, ma è vero: ho subito questa aggressione” ha commentato Simone in risposta a un post su Instagram.

Qui le foto dei segni lasciati dal presunto episodio.

La reazione del Grande Fratello

Resta da chiarire se la produzione del Grande Fratello fosse già a conoscenza della denuncia. Secondo D’Anelli, sarebbe stato opportuno informare Yulia dell’accaduto, dato che la concorrente si trova isolata dal mondo esterno.

La situazione apre interrogativi sul futuro della partecipazione di Yulia al reality. Se le accuse venissero confermate, potrebbero esserci ripercussioni sia legali sia sull’immagine pubblica della concorrente.

Mentre il pubblico attende sviluppi, la vicenda getta ombre sul clima della Casa più spiata d’Italia, già teatro di conflitti e polemiche. Il caso, inoltre, potrebbe avere un impatto significativo sulla narrativa del programma nelle prossime settimane.