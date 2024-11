Gianmarco Tamberi: “Ecco il fallimento più grande della mia vita”

Ospite di Belve con Francesca Fagnani, Gianmarco Tamberi ha parlato a tuttotondo di sé tra privato e sport. Importanti passaggi sul padre.

Anche i grandi sportivi a Belve con Francesca Fagnani. Gianmarco Tamberi è stato ospite della trasmissione di Rai 2 condotta dalla famosa giornalista e presentatrice. Diversi gli argomenti importanti affrontati dal campionissimo dell’Atletica. Passaggi molto importanti anche sul difficile rapporto tra lui e suo padre.

Gianmarco Tamberi a Belve: il rapporto col padre

Nel corso dell’intervista a Belve, in onda martedì 26 novembre 2024, Gianmarco Tamberi, campione dell’Atletica ed in particolare del salto in alto, ha svelato alcune particolarità molto private relative alla sua famiglia.

Nel dettaglio spicca il complesso rapporto col padre: “Non avere un rapporto con mio padre è il fallimento più grande della mia vita“, ha detto Gimbo. “I punti bassi nel nostro rapporto sono stati veramente tanti e questo è il motivo per cui una relazione si deteriora a tal punto che diventa complicato metterci delle pezze”.

Chiara Bontempi e Gianmarco Tamberi

Ancora sulla sua famiglia e sulle regole: “Un conto è imporsele, un conto è scegliere, un conto è qualcuno che sceglie per te. Un genitore deve aiutarti a prendere la strada giusta, ma non obbligarti a scegliere quella strada. In quel momento mi sono sentito molto tradito dalla figura genitoriale”, ha detto a Belve lasciando poi intendere che la speranza è che in futuro le cose possano andare meglio.

La passione nascosta

Simpatico retroscena anche legato allo sport, non solo al salto in alto: “Ho giocato a basket fino a 17 anni, mi piace tuttora di più”, ha detto Tamberi. “Se avessi giocato ancora a basket sarei stato meno orgoglioso, ma più felice. Fare quello che ami fa la differenza. Alla fine non è così bello saltare un’asticella. Ho dovuto fare quella scelta ma non amo quello che faccio”.