La famosa Marisa Laurito tra programmi tv fatti e rifiutati: passaggi salienti su L’Isola dei Famosi ma anche su Ballando con le Stelle.

Ha da poco raccontato di essersi proposta per Sanremo ma di aver ricevuto picche. Ora, invece, a Fanpage, Marisa Laurito ha svelato tanti altri aneddoti della sua lunga e importante carriera con particolare riferimento ad alcuni programmi televisivi a cui ha preso parte e ad altri ai quali, invece, ha saputo dire “no” nonostate offerte, in termini economici, importanti.

Marisa Laurito e la cifra rifiutata a L’Isola

In una lunga intervista rilasciata a Fanpage di cui vi riportiamo solo alcuni passaggi, Marisa Laurito ha fatto un mix di racconti tra attualità, politica e spettacolo. Parlando di programmi tv, la donna ha subito spiegato: “Se c’è un programma o talent a cui prenderei parte? Non ci sono programmi in particolare. A me, un programma deve interessare davvero, deve mettermi nella condizione di esprimere me stessa al 100%”, ha detto.

In questo senso, la donna ha ammesso di aver ricevuto una proposta per L’Isola ma di averla rifiutata: “Scandalosa per me, che non ho accettato. Per fare la prima Isola dei Famosi mi hanno offerto una cifra blu. E io, purtroppo, ho rifiutato piangendo“.

Sulle ragioni che l’hanno spinta a questa decisione: “Perché non mi interessa. Allora, se proprio devo dirla tutta, l’Isola è un programma bellissimo, però se fatto con persone intelligenti. La sopravvivenza è un argomento molto interessante, ma deve essere fatto con persone con cui la sopravvivenza si può costruire. Non mi interessano le ‘jacovelle’ dei reality […]”, ha precisato la donna.

Il commento su Ballando

Un programma a cui, invece, ha preso parte è stato Ballando: “Quello è un talent piacevole, ma poi alla fine non mi sono divertita molto perché pensavo si potesse giocare di più. Un po’ come si fa nella versione americana. Qui, è portato più sulla qualità del ballo e non ha senso paragonarmi ad atleti che fanno ore e ore di ginnastica al giorno […]”. In questa ottica la Laurito ha spiegato: “Non lo rifarei più, non lo rifarei più perché non mi sono divertita. Io sono abituata a divertirmi quando lavoro”.