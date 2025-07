Soleil Sorge torna in tv e sgancia la “bomba” sui Rolex di Totti e Ilary

Dopo la perdita della madre, Soleil Sorge è tornata in tv dove non ha fatto mancare alcuni commenti di grande personalità e non solo.

Per Soleil Sorge non è stato un periodo facile. Infatti, la nota modella e influencer ha perso da poco la madre, la signora Wendy. Ad annunciare il lutto era stata propria la ragazza che da quel momento aveva deciso di restare un po’ in disparte. Ora, invece, piano piano Soleil si sta riprendendo ed è persino tornata in tv dove non ha fatto mancare una frecciatina niente male sulla nota questione dei Rolex di Totti e Ilary.

Soleil Sorge in ripresa dopo la morte della madre

A seguito della morte della signora Wendy, Soleil Sorge ha scelto di mettersi in disparte per cercare di superare il momento di grande lutto con grande privacy e con accanto solo i suoi affetti più cari. Solo negli ultimi giorni, la ragazza è tornata a farsi vedere sui social con una serata in compagnia di qualche amico storico.

Soleil Sorge – www.donnaglamour.it

Per la giovane, poi, è stato anche il momento di tornare in tv dove è apparsa a ‘Estate in diretta’ dove si è espressa in modo molto curioso, e pungente, sulla questione divorzio tra Totti e Ilary Blasi con particolare focus alla vicenda dei famosi Rolex per i quali è arrivata in queste ore una particolare sentenza che vedrà gli ex marito e moglie doverseli dividere, nell’uso, in modo equo.

La battuta e la riflessione sui Rolex di Totti e Ilary

Nel suo intervento a ‘Estate in diretta’, Soleil ha detto in modo piuttosto pungente con palese riferimento alla questione Totti-Blasi: “I figli crescono, gli orologi di lusso almeno si rivalutano“, le sue parole ironiche ma veramente dirette a colpire nel segno. Successivamente, però, anche una riflessione di ben diversa profondità: “Io sono cresciuta in una famiglia di divorziati dove però i genitori lottavano per la custodia di un figlio”. E ancora: “Quindi dirò la verità, rischiamo di andare verso una società che dà più importanza al possedere un oggetto che ai sentimenti”, ha concluso Soleil.