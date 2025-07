Alla presentazione dei palinsesti Mediaset non è mancato un passaggio pungente di Pier Silvio Berlusconi su Barbara D’Urso.

Non solo la stoccata ai reality di Diletta Leotta e Ilary Blasi, Pier Silvio Berlusconi, nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset 2025-26 ha avuto modo di rilasciare alcune dichiarazioni anche in merito a Barbara D’Urso tornando sull’addio al Biscione e sulla recente intervista rilasciata al Corriere della Sera dalla conduttrice.

Barbara D’Urso: Pier Silvio Berlusconi replica alla sua intervista

Nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset, come anticipato, l’ad del Biscione Pier Silvio Berlusconi ha avuto modo di parlare anche di Barbara D’Urso con la quale la separazione professionale degli anni scorsi non è stata certamente ottimale. Nello specifico, rispondendo ad alcune domande, come riportato anche da Fanpage, il numero uno dell’azienda ha parlato della recente intervista di Carmelita al Corriere.

Pier Silvio Berlusconi – www.donnaglamour.it

In quella occasione, infatti, la conduttrice aveva spiegato di essere dovuta andar via “non per mia scelta” e soprattutto di essere rimasta ferita dagli atteggiamenti e dall’impossibilità di poter dire addio ai propri telespettatori oltre al fatto di non aver concordato alcun comunicato con l’ad del Biscione per parlare dell’addio. Berlusconi, evitando ogni possibile discussione, ha risposto ai cronisti: “L’intervista della D’Urso? Non l’ho letta“.

La fine del rapporto con Mediaset

L’ad di Mediaset ha poi proseguito, sempre sulla D’Urso e sul suo ruolo nel mondo del piccolo schermo: “È diventata emblema di un certo tipo di tv e si hanno scrupoli a prenderla“. E ancora, attenuando i toni: “Le auguro tutto il bene, non ho niente contro di lei, ma la storia qui è finita per mille motivi, a partire dal contratto. Ha avuto un eccesso di continuità nel cercare notizie o personaggi al limite, un tipo di reiterazione che rischia di diventare trash”, ha concluso Berlusconi come riportato da Fanpage.