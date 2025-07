Nuovo intervento per Mauro Coruzzi Platinette dopo il doppio ictus: come sta

Dall’ospedale, il messaggio di Mauro Coruzzi Platinette pronto a sottoporsi ad un intervento dopo i vari ictus subiti.

Mauro Coruzzi, noto al grande pubblico con il nome d’arte Platinette, torna sotto i riflettori, questa volta non per una performance televisiva o radiofonica, ma per motivi di salute. L’artista, amatissimo per il suo stile irriverente e la sua personalità fuori dagli schemi, ha vissuto negli ultimi anni momenti difficili a causa di alcuni problemi cardiovascolari.

In particolare, alcuni ictus ischemici che lo ha colpito segnando profondamente la sua vita personale e professionale. Da allora, Coruzzi ha intrapreso un lungo percorso di recupero, sempre affrontato con la sua consueta ironia e determinazione. Adesso, pare che per lui possa esserci un nuovo capitolo legato ad un altro intervento.

Mauro Coruzzi Platinette e le condizioni di salute

La carriera di Platinette, che si è distinta per la capacità di mescolare intrattenimento e riflessione, è stata spesso accompagnata da un’esposizione mediatica che ha toccato anche la sfera più intima. Proprio in questo contesto si inseriscono le recenti notizie riguardanti il suo stato di salute. Dopo gli ictus che l’hanno colpito, infatti, Coruzzi ha continuato a raccontarsi, a parlare della propria vulnerabilità, diventando un esempio per molti su come affrontare la malattia con coraggio.

Platinette – www.donnaglamour.it

I fan non hanno mai smesso di seguirlo e supportarlo, confermando quanto sia forte il legame tra il personaggio e il suo pubblico. Un rapporto che in queste ore sembra essere chiamato ad un’altra prova di forza visto l’apparente nuovo intervento al quale l’uomo dovrà sottoporsi.

Il nuovo intervento

A quanto pare, Coruzzi si sottoporrà a un nuovo intervento chirurgico, questa volta per la chiusura dell’auricola, una procedura cardiologica mirata a prevenire nuovi episodi ischemici. La notizia è stata resa nota in queste ore e documentata anche da un cartellino ospedaliero pubblicato su Instagram dal diretto interessato che indica “Digiuno – Chiusura auricola“.

Il post di Platinette ha suscitato l’attenzione dei media e dei fan. Questo tipo di intervento, spesso consigliato a chi ha già avuto ictus in presenza di fibrillazione atriale o altre condizioni, rappresenta un ulteriore passo verso la prevenzione e la tutela della salute di Coruzzi. La speranza è che possano presto arrivare indicazioni positive da parte dell’uomo.