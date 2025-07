Valentina Cabassi e Ernia sono diventati genitori: il dolcissimo annuncio

Momento magico in casa di Valentina Cabassi e il rapper Ernia: i due ragazzi sono appena diventati genitori di una bellissima bimba.

Seguitissima sui social, Valentina Cabassi ha annunciato insieme al suo compagno Ernia, di aver dato alla luce la piccola Sveva. La bimba che la coppia aspettava è nata il 7 luglio ma i due hanno dato l’annuncio ufficiale del suo arrivo solo oggi. Innamoratissimi e felicissimi, i due ragazzi hanno anche mostrato le prime immagini.

Valentina Cabassi e la gravidanza

La gravidanza della nota influencer Valentina Cabassi è stata molto seguita sui social dove, va detto, non spesso mancati momenti di tensione tra la donna e i fan. Per esempio, solo alcune settimane fa, la ragazza aveva dovuto spiegare alcune sue parole in merito alla volontà di prendersi cura della propria pelle per non avere smagliature.

In quella occasione, la Cabassi aveva risposto agli haters che l’avevano criticata dicendo: “A me spiace se qualcuno si è sentito offeso dalla frase: Io non voglio le smagliature. Non avevo nessuna intenzione di discriminare o parlare male di chi le ha, so che sono naturali”.

La nascita della piccola Sveva: l’annuncio

Ad ogni modo, adesso, quell’episodio è passato e Valentina insieme ad Ernia hanno annunciato l’arrivo di Sveva. La coppia ha fatto sapere che la piccola sia nata il 7 luglio 2025: “La nostra Sveva”, con tanto di emoticon del cuore rosso. “Siamo innamorati persi è una magia“. La coppia ha accompagnato il dolce annuncio con una serie di foto molto belle dei momenti trascorsi subito dopo la nascita della bimba, dal post parto a quello che è sembrato il ritorno a casa dopo due giorni. “Che belli che siete”, hanno scritto i fan. “Una famiglia bellissima, tanti auguri e benvenuta alla bimba”, ha commentato qualche altro seguace e amico. “Auguri e congratulazioni ragazzi”, si legge ancora tra le reazioni social.