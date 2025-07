Pier Silvio Berlusconi annuncia la rivoluzione in Mediaset: svolta per Striscia

Svolta nei Palinsesti Mediaset, l’Amministratore Delegato Pier Silvio Berlusconi ha annunciato importanti cambiamenti dalle prossime ore.

Svolta in Mediaset e non solo voci sul futuro di Simona Ventura su Canale 5. Pier Silvio Berlusconi, infatti, ha comunicato tramite una nota ufficiale dei cambiamenti epocali per l’azienda. In questo senso sono coinvolte anche alcune delle trasmissioni di maggiore successo degli ultimi anni e che hanno fatto la storia, come Striscia la Notizia.

Pier Silvio Berlusconi cambia Mediaset: l’annuncio

Il cambiamento era nell’aria ma ora sta iniziando a diventare ufficiale: Pier Silvio Berlusconi, tramite una nota, ha comunicato una svolta storica per Mediaset che vedrà delle novità significative nella sua programmazione a partire dai prossimi giorni. L’ad del Biscione ha preso delle decisioni che coinvolgono anche Antonio Ricci, da sempre centrale per l’azienda.

In particolare ecco le novità su Striscia la Notizia e Paperissima Sprint ma anche su altri programmi come La Ruota della Fortuna e Sarabanda. “Questa programmazione estiva è solo il primo passo di un graduale ma profondo lavoro di evoluzione di Canale 5. Evoluzione che, in totale sintonia con Antonio Ricci, coinvolgerà anche Striscia la Notizia”, ha fatto sapere nella nota Berlusconi.

Da Striscia a Paperissima: cosa succede

Il cambiamento principale in Mediaset riguarda Paperissima Sprint, la creatura estiva di Ricci, che si sposta su Italia 1 nello storico slot da tempo occupato dai Simpson alle 14:30. Per quanto concerne, ivnece, Striscia la notizia, ecco che il tg satirico non comincerà a settembre come sempre, ma a novembre.

Gli altri cambiamenti riguardano quanto già accadrà dai prossimi giorni: Lunedì 14 luglio in access, la fascia di programmazione televisiva che precede la prima serata, debutta Gerry Scotti in un’edizione completamente rivisitata della Ruota della Fortuna. Dal 21 luglio, invece, nella fascia preserale, ecco il ritorno di Sarabanda, condotto da Enrico Papi in una versione non vip “totalmente rinnovata, ma con alcuni ‘classici’ come la sfida del 7×30: trenta secondi per indovinare senza esitazioni sette brani musicali”.