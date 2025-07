Nuove voci su Rocio Munoz Morales e Raoul Bova il cui rapporto, da tempo, sembra essere di crisi. L’ultima vacanza quasi in solitaria.

Alla fine dello scorso mese era stato Raoul Bova a mostrarsi in solitaria con le figlie in vacanza. Adesso è toccato a Rocio Munoz Morales apparire senza il noto attore. Questa volta, la donna è stata vista in Sardegna in compagnia di un amico alimentando, ancora una volta nelle ultime settimane, le voci di crisi in famiglia.

Rocio e Bova: l’aria di crisi continua

Cosa sta succedendo veramente tra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova? La coppia è data, ormai da diverse settimane, in crisi e le voci non sembrano affatto diminuire. Anzi. Ad alimentare i sospetti sono state le ultime mosse dei diretti interessati che, al netto di un silenzio importante sull’argomento, si sono mostrati a più riprese, in solitaria.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales – www.donnaglamour.it

Qualche giorno fa era toccato all’attore farsi vedere in un breve momento di relax con le figlie, probabilmente in una “pausa” tra una ripresa e l’altra di Don Matteo, ora, invece, è stato tempo della bella Rocio…

La vacanza in Sardegna con un amico

Il settimanale Gente, infatti, ha pizzicato la Morales in Sardegna con le figlie e un amico. Nessun tradimento, infatti, il compagno di viaggio era l’amico e press agent Alessio Piccirillo che l’ha accompagna sull’Isola per ritirare un premio. Al netto di questo, il media ha sottolineato come l’assenza di Bova abbia fatto “ancora più rumore” alimentando “le voci di una loro rottura che si rincorrono da mesi”.

Sempre il giornale ha precisato che al netto delle vicende con Bova, la donna debutterà a settembre su Rai 2 con Freeze, accanto a Nicola Savino. Giocando con alcune dichiarazioni sulla trasmissione, definita “per matti veri”, Gente ha aggiunto: “L’unica roba da matti per i fan della coppia è vederli fare vacanze separate dopo 12 anni d’amore”.