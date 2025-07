“Rifatte? Toccatele”: la provocazione della famosa influencer

In modo molto simpatico, la famosa influencer Francesca Biella ha parlato del suo lato A che a quanto pare sta avendo grande successo.

Come spesso accade, il mondo dei social regala momenti di “altissimo livello”. Aldilà dell’ironia, ha destato particolare curiosità un video pubblicato su TikTok dalla nota influencer Francesca Biella che vanta sulla piattaforma circa 600 mila seguaci. La ragione del filmato? Il suo seno che a quanto pare ha riscosso grande successo.

Francesca Biella e le domande sul lato A

“Da quando è arrivata l’estate, in cui ho abiti un po’ più scollati, il costume, robe… le domande più frequenti sono sulle te**e: dove le ho rifatte, chi me le ha rifatte… quindi ora che ho questo vestitino mi sono detta ‘min***a sono proprio belle, ora lo faccio (il filmato social ndr)”. Con queste parole, Francesca Biella ha esordito su TikTok raccontando le tante attenzioni che ha attirato nell’ultimo periodo.

Come detto, il “merito” è del suo lato A che è aumentato negli ultimi mesi ma che, a quanto pare, sta ottenendo grande successo adesso con l’arrivo dell’estate il cambio naturale degli outfit sempre più “scollati”.

La provocazione: “Toccatele”

La Biella ha quindi spiegato di aver rifatto il seno diversi mesi fa, “a novembre” e che gli esperti le avessero indicato come per ottenere un risultato stabile avrebbe dovuto aspettare un po’ di tempo. In questo senso quel tempo sembra essere trascorso: “Mi avevano detto che ci volevano almeno 6 mesi per stabilizzarmi, ora sono morbidissime e super naturali“, ha detto ancora nella clip social.

Da qui la simpatica e ironica provocazione: “Me lo dite tutte. Infatti quando la gente mi ferma e me lo chiede io dico: ‘Dai, toccate, sentite, sono morbidissime“, ha aggiunto ancora l’infuencer. “Comunque ormai le ho rifatte 8 mesi fa, sono la ragazza più contenta del mondo… Sono super morbide, soddisfatta di com’è andato l’intervento, di come stanno le cicatrici fatte sotto al cape**olo, tutto perfetto”, ha raccontato ancora la ragazza.

Dopo aver dato qualche indicazione su dove abbia effettuato l’operazione, ovvero a Firenze, l’influencer ha poi consigliato i fan e si è detta disponibile per ogni domanda.