Emanuel Lo compie gli anni: la sorpresa dolcissima di Giorgia, il video

Tanti auguri ad Emanuel Lo che ha festeggiato il 46esimo compleanno con l’amore della sua Giorgia che lo ha sorpreso in modo dolcissimo.

L’11 luglio, Emanuel Lo ha festeggiato il suo 46° compleanno, circondato dall’affetto della sua famiglia e dei fan. Il coreografo, ballerino e insegnante di Amici ha ricevuto una sorpresa dolcissima dalla compagna Giorgia, che ha voluto celebrare questo giorno speciale in modo semplice ma carico di emozione. Il tutto è poi stato condiviso sui social – esattamente come fatto con la gag per l’aria condizionata – raccogliendo tantissime reazioni d’affetto dei seguaci.

Emanuel Lo compie gli anni

Una bellissima giornata in casa di Emanuel Lo e Giorgia con il noto ballerino e coreografo che ha festeggiato l’arrivo dei 46 anni. Sui social è stato lo stesso volto anche di Amici ha far vedere in che modo, in parte, abbia trascorso alcuni dei momenti di questo giorno. A sorprendere tutti è stata la sorpresa della sua dolce metà.

I due, da anni legati da un rapporto solido e riservato, continuano a emozionare il pubblico con piccoli gesti autentici, come quello condiviso nelle ultime ore sui social. Infatti, in un momento catturato da un breve video, Giorgia è apparsa sorridente e felice mentre portava a Emanuel una torta con una candelina accesa…

La sorpresa di Giorgia: il video e le reazioni

Giorgia ha infatti organizzato una sorpresa dolcissima al compagno: tra le risate e un’atmosfera di grande complicità, ecco Emanuel ricevere un dolcetto niente male con tanto di candelina. L’ambiente familiare e la spontaneità hanno creato senza dubbio un’immagine intima e affettuosa. La torta, piccola ma curata, è diventata la protagonista di questo compleanno casalingo.

I fan non hanno tardato a commentare il post di Emanuel, inondando i social di auguri e messaggi d’affetto: “Siete una coppia meravigliosa”, “Che dolcezza Giorgia!”, “Auguri Emanuel, 46 anni portati benissimo!”, alcuni dei commenti che si possono leggere.