“Sei la più bella”: il tenero gesto di Vittoria per Chiara Ferragni

Un momento molto dolce e tenero tra Chiara Ferragni e la piccola Vittoria. Ecco i messaggi della bimba mandati con l’iPad.

Le notizie sul mondo di Chiara Ferragni e Fedez sono sempre all’ordine del giorno – come la conferma della vendita di Villa Matilda – anche dopo la ormai nota separazione. In questo senso, è stata adesso l’imprenditrice digitale a tornare a far parlare per un siparietto niente male avvenuto con sua figlia Vittoria che ha scoperto una funzione speciale dell’iPad.

Chiara Ferragni e i messaggi di Vittoria

Esattamente come sua madre, la piccola Vittoria sembra avere bene in mente quale strada prendere in futuro. Chiara Ferragni, infatti, ha pubblicato in queste ore alcuni messaggi ricevuti da sua figlia che a quanto pare sta crescendo benissimo con spiccate doti comunicative oltre che tecnologiche. La prova è arrivata proprio dalla diretta interessata.

L’imprenditrice digitale, infatti, ha mostrato come la piccola Vitto, ormai 4 anni, abbia iniziato ad utilizzare una funzione dell’Ipad per mandare messaggi trasformando le parole e mettendole per iscritto.

Il post con le parole della bimba

“Vitto ha scoperto i messaggi vocali che si trasformano in messaggi dal loro iPad“, ha fatto sapere mamma Chiara parlando della figlia. Nello screenshot mostrato dalla Ferragni si legge poi il contenuto di tale messaggio: “Mamma sei la più bella del mondo, lo sai, sei come un tesoro. Sei come un cuoricino, lo sai mamma”. I più attenti hanno anche notato che tale messaggio sia stato inviato alla Ferragni da un account chiamato ‘Vitto e Leo Facetime’. Potrebbe essere un accounto che i due figli dell’imprenditrice digitale e di Fedez utilizzino per videochiamare la mamma quando è distante. Ad ogni modo quanto accaduto ha raccolto tantissimi like e molti commenti teneri e affettuosi vista la dolcezza della parole della bambina per sua madre.