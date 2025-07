Achille Lauro compie gli anni e mostra una sua foto da piccolo: lo scatto inedito

Tanti auguri al mitico Achille Lauro che compie 35 anni e festeggia, almeno sui social, con una foto molto particolare con annessa dedica.

Ha da poco svelato il suo sogno nel cassetto e chissà che dopo i 35 anni appena compiuti, Achille Lauro non riuscirà ad esaudirlo. Il noto artista, che ha festeggiato il compleanno proprio in queste ore, ha scelto di omaggiare se stesso e non solo per questa occasione in modo unico, condividendo una sua foto da piccolo con annessa dedica.

Achille Lauro compie 35 anni

Canta e fa cantare. Emoziona e si emoziona. Achille Lauro, negli ultimi anni è cresciuto tantissimo, umanamente ed artisticamente. Una piccola conferma è arrivata anche dal suo recente post social in occasione del suo 35esimo compleanno dove il cantante ha stupito con una foto del passato che lo riguarda e anche una dedica.

Achille Lauro – www.donnaglamour.it

Sul proprio profilo Instagram, Lauro ha condiviso, come detto, un post magico con una sua foto di quando era piccolo che ha scatenato una valanga di like e commento. Uno scatto inedito e particolarmente sentito a cui l’artista ha voluto accompagnare una dedica unica.

La dedica speciale

“35 anni oggi. Dedicati a mia madre, alla mia famiglia, alla mia squadra“, ha scritto all’inizio del suo messaggio Achille. “A noi che ci conosciamo anche se non ci conosciamo. A noi che cresciamo insieme. Sto leggendo i vostri messaggi”.

A completare il tutto, il cantante ha aggiunto: “Vi amo con ogni parte di me. Non potevo chiedere di più. Se ti mancherà dirmi ‘Torna presto, amor’. Me so’ fatto grande“, le sue parole che hanno generato tantissime reazioni d’affetto tra like e commenti dove in tanti hanno sottolineato come da piccolo il ragazzo fosse veramente dolce e carino rispetto alla figura attuale, indubbiamente più “affascinante” e “misteriosa” con quel pizzico di “dark” che tanto piace.