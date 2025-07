Colazione tra le giraffe: scoppia la bufera su Federica Panicucci

Un video pubblicato da Federica Panicucci sui social ha generato non poche reazioni controverse. Ecco le immagini delle “discordia”.

Solamente pochi giorni fa, Federica Panicucci era stata coinvolta in una querelle a livello sentimentale con delle presunte voci di crisi con il compagno Marco Bacini. La donna aveva smentito tutto a modo suo mettendo a tacere ogni questione. Ora, ecco un’altra vicenda, ma per ragioni ben diverse: una colazione tra le giraffe che ha generato tantissime reazioni.

Federica Panicucci: il video con le giraffe

In queste ore i più attenti utenti del web hanno notato una serie di aggiornamenti social da parte di Federica Panicucci. Niente a che vedere con i già citati rumors di presunta crisi con Marco Bacini ma un qualcosa di veramente favoloso che la donna e la sua famiglia ha vissuto in queste ore: una colazione da sogno in mezzo alle giraffe.

Federica Panicucci – www.donnaglamour.it

Ebbene sì, perché la bella Federica ha pubblicato un post molto bello (due per la verità), in mezzo alla natura africana e soprattutto in mezzo ai bellissimi ed elegantissimi animali. Un filmato talmente tanto bello e mozzafiato che qualcuno inizialmente aveva persino fatto fatica a credere fosse vero. In questo senso, i commenti e le reazioni, non tutte positive si sono moltiplicate a dismisura.

I commenti e la polemica

Dando uno sguardo al video, ma soprattutto alle reazioni dei seguaci della Panicucci, è stato possibile leggere moltissimi commenti di grande ammirazione e un pizzico di invidia per l’esperienza. Allo stesso tempo, come anticipato, moltissimi utenti hanno prima ipotizzato che il post fosse “un fake” magari fatto con l’AI, altri invece si sono lamentati relativamente alla protezione e allo sfruttamento delle giraffe, criticando la scelta di una colazione di quel tipo che farebbe “soffrire” i bellissimi animali. Insomma, come spesso le accade, la Panicucci ha fatto ancora discutere.