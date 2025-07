Alessandra Mastronardi a Wimbledon con Lucrezia Piaggio. Il marito Giampaolo Sannino non appare: cos’è successo? I retroscena.

Alessandra Mastronardi, l’amatissima attrice italiana, ha fatto tappa a Londra per seguire uno degli eventi più prestigiosi del mondo del tennis: il torneo di Wimbledon. Con il suo sorriso contagioso, l’attrice ha condiviso sul suo profilo Instagram un carosello di foto che documentano la sua esperienza, accompagnato da un messaggio enigmatico: “Io, te e Wimbledon“. Ma a colpire i fan non è solo la magia del torneo, ma anche la compagnia speciale con cui Mastronardi ha deciso di vivere questa avventura. Di chi si tratta? Scopriamo tutti i dettagli.

Alessandra Mastronardi: il marito assente a Wimbledon

Sfogliando le immagini condivise, emerge chiaramente chi sia la persona che ha accompagnato Alessandra Mastronardi in questa esperienza: la sua inseparabile amica Lucrezia Piaggio.

La compagna di viaggio non è nuova nella vita dell’attrice e i fan, come evidenziato dai numerosi commenti sui social, non hanno mancato di notare la profondità del loro legame.

“È commovente il tuo legame con Lucrezia” scrive un utente, confermando quanto sia solido il rapporto tra le due.

Il silenzio sulla fine del matrimonio con Giampaolo Sannino

La presenza di Lucrezia Piaggio a Wimbledon, insieme alla nota assenza del marito Giampaolo Sannino, non è passata inosservata.

Alessandra Mastronardi ha lasciato intendere che la fine del suo matrimonio sia stata un momento difficile, anche se non ha mai voluto ufficializzare la separazione.

In un’intervista a “Verissimo”, l’attrice ha rivelato: “Non sono come la ragazzina che ero, c’è sicuramente un disincanto in me che però non ha tolto la magia della vita“. Queste parole sembrano suggerire il dolore che ha accompagnato la fine della relazione, ma anche una consapevolezza di crescita e cambiamento.

Ma in un periodo di cambiamenti personali, la Mastronardi sembra trovare conforto nelle persone che la circondano, come Lucrezia.