Giorgia, niente aria condizionata: Emanuel la prende in giro ma c’è un motivo

Siparietto di coppia tra Giorgia ed Emanuel Lo che sono stati protagonisti in queste ore di una gag in auto relativamente al caldo.

Il relax di coppia continua tra Giorgia ed Emanuel Lo che dopo aver incantato tutti con alcuni scatti davvero innamorati, si sono presi la scena per un simpatico siparietto in auto. I due, infatti, si sono ripresi a bordo di una vettura senza usare l’aria condizionata. Una scelta voluta dalla cantante con il compagno che l’ha presa in giro.

Giorgia ed Emanuel Lo: la gag in auto

Sono seguitissimi e amatissimi da sempre ma in queste situazioni ancora di più. Stiamo parlando di Giorgia ed Emanuel Lo che stanno trascorrendo qualche giorno di pace e relax insieme. La coppia, dopo essersi mostrata al mare, ha continuato a raccontare ai propri seguaci le varie situazioni vissute in queste ore.

Giorgia – www.donnaglamour.it

Tra queste un viaggio, non sappiamo bene di quale durata, in auto. Fin qui nulla di male, se non fosse che Emanuel ha fatto notare a tutti un particolare: per la durata della permanenza sulla vettura era vietato usare… l’aria condizionata.

Niente aria condizionata: ecco perché

Con tanto di sottofondo musicale del brano di Giorgia, ‘Unica’, ecco Emanuel Lo mostrare a tutti come la sua dolce metà, in auto, proprio non voglia utilizzare l’aria condizionata: “L’unica a non usare l’aria condizionata d’estate“, ha detto facendo riferimento al caldo e al sudore insopportabile che, evidentemente, lo stava attanagliando in quei momenti.

Una scelta evidentemente dettata da motivazioni forse green ma soprattutto, come hanno fatto notare alcuni utenti, dalla professionalità della cantante. “Le corde vocali vanno tutelate a tutti i costi… da grande professionista qual’è giustamente rispettato lo strumento..Manuel mio marito sta come te uguale…”, ha scritto una fan della coppia sotto al filmato TikTok condiviso dal maestro di Amici. “Gli sbalzi potrebbero fare male alla gola di Giorgia quindi meglio non rischiare”, ha fatto eco un altro seguace. Insomma, ecco la spiegazione dietro alla scelta della cantante.