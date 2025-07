Intervista inusuale per Elisabetta Canalis che è stata fermata per qualche domanda ma senza conoscerla veramente. La gag.

Le voci sulla sua vita sentimentale sono sempre all’ordine del giorno ma adesso Elisabetta Canalis è tornata a far parlare per una curiosa intervista andata in scena che ha visto alcuni momenti di imbarazzo tra lei e il suo interlocutore che, curiosamente, non sapeva che stesse intervistando una donna famosa come l’ex Velina.

Elisabetta Canalis in Sardegna per la Dinamo Sassari

Nei giorni scorsi Elisabetta Canalis è stata protagonista in Sardegna di alcuni momenti molto importanti relativi alla Dinamo Sassari, squadra di basket del massimo campionato italiano. La showgirl, infatti, è tornata sulla sua Isola per festeggiare i traguardi sportivi raggiunti dal club sardo e lo ha fatto come madrina della serata.

Elisabetta Canalis – www.donnaglamour.it

L’ex Velina, già presente in terra sarda per le vacanze insieme alla figlia, aveva comunicato con gioia che avrebbe preso parte in piazza d’Italia a Sassasi per la festa del Triplete della Dinamo. Detto, fatto. La donna ha celebrato la serata con tutti i tifosi con tanto di maglia della squadra. Successivamente, però, ecco un episodio molto bizzarro…

L’intervista imbarazzante: il video

Mentre si trovava in piazza per festeggiare i traguardi della Dinamo Sassari, la Canalis è stata avvicinata per un’intervista da parte di un tiktoker che sta spopolando nell’ultimo periodo. Fin qui nessun problema se non fosse che al momento della prima domanda, il ragazzo abbia palesato un piccolo guaio: non sapeva chi fosse la bella Elisabetta.

Dopo un momento di imbarazzo, la Canalis ha sfruttato le sue doti per uscire dalla situazione: “Ma come, mi intervisti e non sai chi sono?”, ha detto. E poi: “Sono Elisabetta e sono una tifosa della Dinamo da quando sono bambina”. Un’intervista breve ma che è diventata virale sul web scatenando le risate di tantissimi utenti.