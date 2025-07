Bikini e sorrisi: Elodie e Iannone infiammano i social con le foto in vacanza

Momenti magici tra Elodie e Iannone che hanno ulteriormente smentito la crisi con una serie di foto in vacanza alla presenza pure di Diletta Leotta.

Altro che crisi! Elodie e Andrea Iannone smentiscono con decisione ogni voce su un presunto allontanamento, e lo fanno nel modo più semplice e diretto: con una serie di foto che parlano da sole. Dopo il bacio a letto, ecco altre immagini dei due decisamente affiatati durante una bella vacanza dove con loro è stata presente pure Diletta Leotta.

Elodie e Iannone: crisi smentita

Dopo le voci dei giorni scorsi, ecco Elodie e Iannone confermare ulteriormente come la loro relazione stia andando a gonfie vele. Tra le foto condivide dalla cantante relative alla vacanza evidentemente ancora in corso, ecco in una prima il centauro sorridente mentre in una seconda, i due in ascensore, in costume da bagno, complici e affiatati.

L’immagina in questione ha visto la cantante indossare un bikini bordeaux e camicia aperta, mentre Iannone, al suo fianco, sfoggirea un’espressione rilassata e uno sguardo sereno. Una scena spontanea e intima che racconta più di mille parole.

La vacanza con Diletta e le altre foto

Dando uno sguardo al resto del carosello di immagini condivise da Elodie è stato poi possibile vedere come con lei e Andrea Iannone ci fosse anche la cara amica Diletta Leotta. La conduttrice DAZN è stata protagonista di alcune foto dove è apparsa anche la figlia della bionda e di Karius, la piccola Aria. Tutto questo ha senza dubbio dato la sensazione di relax e benessere per tutti i presenti.

Le foto condivise e che vedono protagoniste anche le due amiche hanno mostrato giornate tra tuffi, risate e momenti di affetto sincero. L’amicizia tra Elodie e Diletta è apparsa sempre più solida, e il clima rilassato e familiare sembra aver fatto bene anche alla coppia formata dall’artista e Iannone, più unita che mai.