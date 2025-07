Dati in crisi da qualche tempo, Elodie e Andrea Iannone hanno colpito tutti con una foto decisamente romantica a letto.

Solamente pochi giorni fa si era parlato di un curioso e inatteso possibile “triangolo” tra Elodie, Iannone e una ballerina bionda misteriosa. Ora, invece, le voci che riguardano la relazione tra la cantante e il centauro sembrano andare, nuovamente, verso un’altra direzione. La coppia ha pubblicato una foto decisamente piena d’amore a letto…

Elodie e Iannone: le voci di crisi

Sono settimane che la coppia formata da Elodie e Iannone continua a far parlare. Inzialmente dati per super innamorati e addirittura desiderosi di creare una propria famiglia, all’improvviso sono spuntati certi rumors e indiscrezioni decisamente poco positive sul loro conto. Nello specifico, relative ad una possibile crisi difficile da superare.

Qualcuno aveva parlato del fatto che il centauro si sentisse trascurato dagli impegni lavorativi della bella compagna e che potesse aver manifestato un certo disappunto. Una situazione, va detto, mai confermata dai diretti interessati che, quasi a voler smentire tutto, si sono sbizzarriti in queste ore con una foto che lascia poco spazio ad interpretazioni.

La foto a letto

Tramite i propri profili social, la cantante ha scelto di pubblicare uno scatto a letto con il proprio compagno. Un’immagine ben precisa: felicità, sorrisi e quel pizzico di “bollore” che male non fa. Eccoli, infatti, a letto a scambarsi un dolce bacio con tanto di sorriso. Dopo diverso tempo senza mostrarsi insieme, quindi, la conferma: se anche ci fosse stata una crisi, ora è tutto passato.

Le pagine di fan di Elodie hanno ricondiviso a più non posso la foto della coppia facendo capire come la donna sia felicissima insieme a Iannone e non abbia alcuna intenzione di lasciarselo scappare. Lo stesso, a quanto pare, vale per il centauro che ha ritrovato il sorriso con la sua dolce metà.