Curioso e misterioso “triangolo” con Elodie, Iannone e una ballerina bionda protagonisti. Il gossip che fa discutere e sorprende.

Elodie è stata recentemente avvistata in un noto ristorante del centro di Roma, uno dei locali più frequentati dai personaggi famosi, dove ha trascorso la serata in compagnia del compagno Andrea Iannone. Un modo per smentire, di fatto, le voci di crisi circolate in questi giorni ma che ha acceso i riflettori su un’altra situazione che vedrebbe coinvolta anche una ballerina che ha preso parte al tour dell’artista che era presente insieme alla coppia.

Elodie e Iannone: l’avvistamento particolare

La relazione tra Elodie e Andrea Iannone è tornata al centro dell’attenzione dopo che il settimanale Oggi ha pizzicato la coppia insieme a cena in un ristorante frequentato dai Vip. Con loro erano presenti anche degli amici e alcune ballerine che hanno preso parte al tour della cantante. Tra queste, a quanto pare, una persona in particolare ha catalizzato l’interesse dei fotografi: si tratta di Franceska, ballerina di 23 anni di origine italo-albanese.

Elodie – www.donnaglamour.it

Pare, infatti, che durante la serata la bionda 23enne abbia mostrato una forte sintonia con Elodie. Come raccontato dal settimanale Oggi, che ha pubblicato gli scatti rubati della serata, tra le due ci sarebbero stati sguardi d’intesa, sorrisi spontanei e una conversazione apparentemente molto affiatata.

Amicizia speciale?

Proprio questo feeling ha attirato l’attenzione. Il legame tra la cantante e la giovane ballerina è sembrato, infatti, andare oltre una semplice collaborazione professionale. Terminata la cena, stando sempre al racconto di Oggi, infatti, è arrivato il momento dei saluti, ma non tutti i presenti hanno preso strade separate. Pare che Elodie, Iannone e Franceska siano stati visti allontanarsi insieme a piedi, dirigendosi verso lo stesso hotel, dove avrebbero poi trascorso la notte.

Questo dettaglio non è passato inosservato e ha scatenato la fantasia dei più curiosi, alimentando le ipotesi su una possibile amicizia molto stretta, se non qualcosa di più dando vita a ipotesi fantasiose e interpretazioni più maliziose. Staremo a vedere se ci saranno novità in tal senso.