Sorpresa sui social da parte di Alessandra Amoroso che ha condiviso una serie di contenuti inediti che riguardano lavoro, gravidanza e fidanzato.

Alessandra Amoroso è ormai all’ottavo mese di gravidanza e come ha di recente detto lei stessa “sgambetta ancora sul palco“. L’artista infatti, non si è fermata con il lavoro e in questo senso ha regalato ai suoi fan un momento di grande intimità e gioia condividendo su Instagram una serie di foto e video che raccontano la sua estate, tra concerti, affetti e una dolce attesa.

Alessandra Amoroso: le foto inedite

La bravissima e amatissima Alessandra Amoroso, come detto, ha sorpreso tutti sui social pubblicando un post con una serie di scatti inediti legati a questi ultimi mesi vissuti. La cantante salentina ha pubblicato uno slideshow che raccoglie foto della sua gravidanza, momenti di backstage del ‘Summer Tour’, come lo ha definito lei stessa, e teneri istanti accanto al compagno Valerio Pastore, futuro papà del loro primo figlio.

Alessandra Amoroso – www.donnaglamour.it

“Questo Summer Tour me lo sto vivendo di pancia”, ha scritto Alessandra nella didascalia, giocando con ironia e dolcezza sul doppio significato dell’espressione: da un lato, l’entusiasmo viscerale con cui vive ogni performance sul palco; dall’altro, il riferimento evidente al pancione che cresce e che rappresenta il cuore della sua nuova avventura personale.

Il post e le reazioni

I fan della cantante sono rimasti sorpresi in positivo di vedere queste foto e hanno accolto con emozione il post, sommerso in poche ore da decine e decine di commenti e reazioni. Le immagini che mostrano una Amoroso radiosa, sorridente e profondamente connessa al pubblico, ma anche rilassata e felice nel privato, accanto a Valerio, hanno veramente illuminato i suoi seguaci che si sono complimentati con lei, e con loro, per i momenti magici che stanno vivendo. Chissà quali sorprese la donna avrà ancora in serbo per questa estate. Siamo sicuri che non deluderà le attese.