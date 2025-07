Antonio di Temptation Island lavora per Maria De Filippi? Spunta il retroscena. Ecco come sarebbe finita con Valentina.

Sta suscitando grande sorpresa una segnalazione che riguarda Antonio, uno dei protagonisti più chiacchierati della nuova edizione di Temptation Island. Secondo quanto rivelato da Amedeo Venza e Deianira Marzano sui social, Antonio avrebbe ottenuto un inaspettato incarico lavorativo grazie a Maria De Filippi. Ma scopriamo i dettagli dell’indiscrezione.

Antonio e Valentina: come finirà la loro esperienza

Durante la prima puntata di Temptation Island, Antonio si era fatto notare per alcune affermazioni provocatorie e per un atteggiamento che aveva messo in crisi il rapporto con Valentina.

I due erano stati protagonisti di momenti molto tesi, tra accuse reciproche e reazioni accese, al punto da far pensare a una rottura definitiva.

Filippo Bisciglia a Temptation Island vestito di marrone – www.donnaglamour.it

Tuttavia, secondo alcuni rumor, la coppia sarebbe riuscita a superare le incomprensioni nate all’interno del villaggio. Un amico vicino ad Antonio avrebbe riferito che i due non si sono lasciati e che, anzi, il loro legame si sarebbe rafforzato dopo la fine delle riprese del programma.

Ma per avere una conferma di queste voci bisogna attendere le prossime puntate del programma condotto da Filippo Bisciglia.

Antonio al lavoro per Maria De Filippi

Il dettaglio più sorprendente riguarda però la presunta collaborazione tra Antonio e Maria De Filippi. Pare infatti che il giovane abbia ricevuto una proposta lavorativa, anche se non è chiaro in quale ruolo.

Le ipotesi spaziano da un impiego dietro le quinte delle trasmissioni di Fascino a un futuro coinvolgimento in altri programmi televisivi.

Le indiscrezioni non sono state confermate ufficialmente, ma alimentano la curiosità del pubblico, già impaziente di scoprire cosa succederà nelle prossime puntate di Temptation Island, in onda ogni mercoledì in prima serata su Canale 5.

Nel frattempo, cresce l’attesa per la seconda puntata del reality show, che promette nuovi colpi di scena e tensioni tra le coppie in gioco.

I telespettatori si chiedono se emergeranno altri dettagli su Antonio e Valentina e se il loro rapporto reggerà alle prossime prove.