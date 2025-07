Lutto tremendo: ore di grande tristezza per tutto il settore della musica con particolare riferimento a Gianni Morandi. L’annuncio sui social.

Alcune settimane fa, i seguaci di Gianni Morandi erano rimasti colpiti per alcuni scatti da uno specialista che avevano fatto pensare ad alcune problematiche di salute del cantante. Per fortuna nulla di tutto questo. Ora, invece, il cantautore è tornato a far parlare per un doloroso lutto che lo ha colpito. Sui social l’annuncio dolorosissimo che ha commosso fan e tutto l’ambiente musicale con la morte di Luigi Zannoni, storico manager.

Terribile lutto per Gianni Morandi

Attraverso un post molto sentito, Gianni Morandi ha comunicato la perdita di Luigi Zannoni: “Oggi non è stata una bella giornata”, ha scritto il cantautore. “È venuta a mancare una persona a me molto cara, con cui ho collaborato per circa quarant’anni, ho condiviso con lui momenti di vita e di lavoro e ha saputo sempre consigliarmi nelle scelte decisive”.

Gianni Morandi – www.donnaglamour.it

L’artista ha poi proseguito sottolineando come la dipartita dell’uomo coinvolga l’intero settore musicale e non solo lui. “Tutto l’ambiente musicale e dello spettacolo conosceva Luigi Zannoni e tutti sapevano che lui era il mio principale collaboratore. Mi mancherà moltissimo. Ciao Luigi e grazie per tutto quello che hai fatto per me”.

Chi era Luigi Zannoni e le reazioni

A seguito del post di Morandi non sono mancati i messaggi d’addio e di cordoglio di tantissimi personaggi del settore che hanno voluto mostrare affetto sia allo stesso cantautore che in generale alla famiglia del compianto uomo. Luigi Zannoni era un professionista stimatissimo nell’ambiente musicale. Per oltre quattro decenni, come spiegato da Morandi, ha lavorato e accompagnato proprio Morandi come manager, diventandone anche amico, consigliere e socio.

In questo senso, come riportato da diversi media tra cui Adnkronos, Zannoni era anche socio al 5% della Mormora Music, l’etichetta discografica fondata da Gianni Morandi e di cui l’artista detiene il restante 95%.